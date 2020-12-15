  • $7,8449
  • 9,5367
  • 466.7
  • 1396.64
  • Haberler
  • Sağlık
  • Azerbaycan-Türkiye arasında koronavirüs aşısı iş birliği
15 Aralık 2020 Salı 16:16 | Son Güncelleme:

Azerbaycan-Türkiye arasında koronavirüs aşısı iş birliği

Azerbaycan-Türkiye arasında koronavirüs aşısı iş birliği
AA

Azerbaycan, koronavirüs aşı alımında Türkiye ile iş birliği yapıyor. Azerbaycan Sağlık Bakanı Yardımcısı Kasımov, Türkiye'deki faz 3 çalışmalarının, verecekleri kararı etkileyeceğini bildirdi.

Azerbaycan Sağlık Bakanı Yardımcısı Viktor Kasımov, yeni tip koronavirüs aşısı alımı konusunda Türkiye ile sıkı iş birliği içerisinde olduklarını söyledi.

AA'da yer alan habere göre; Kasımov, düzenlediği basın toplantısında, aşı alımı konusunda birçok ülke ve kuruluşla ikili ve çok taraflı görüşmelerde bulunduklarını bildirdi.

Türkiye'nin Çin'den 50 milyon doz SinoVac aşısı sipariş ettiğini hatırlatan Kasımov, "Biz de SinoVac aşısı için görüşmelerde bulunuyoruz. Türkiye'de faz 3 çalışmaları olumlu sonuçlanırsa, bizde de bu aşı kullanılabilir." bilgisini verdi.

ÜCRETSİZ OLACAK

Kasımov, hükümetin aşı stratejisi hazırladığını belirterek, ülkeye getirilecek aşıların vatandaşlar için ücretsiz olacağını bildirdi.

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) Başkanı Ramin Bayramlı da aşı konusunda Türkiye ile sıkı iş birliği içerisinde olduklarını vurguladı.

KARAR, TÜRKİYE SONUÇLARINA BAĞLI

Bayramlı, Türkiye'deki faz 3 çalışmalarının kendileri için daha ulaşılabilir olduğunu, aşı konusundaki kararlarını bu çalışmaların sonucuna göre vereceklerini kaydetti.

Aşı alımını iki platform üzerinden yürütmediği düşündüklerini bildiren Bayramlı, Küresel Aşı İttifakı (GAVİ) ile de görüşmelerde bulunduklarını aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye karşıtı girişimlerini son dönemde sıklaştırmıştı. Faka

Macron, Erdoğan karşısında neden kaybetti?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Futbol tarihinin en iyi 11'ini açıkladılar

Michael Schumacher'le ilgili açıklama geldi: Ne yazık ki...

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.