Avustralya aşısı ‘geçici AIDS' yaptı

Aşının denendiği 216 kişide gelişen antikorlar HIV ile karıştırıldı ve deneklere yapılan bazı HIV testleri pozitif çıktı. HIV test sonuçlarının hatalı gelmesinin ardından yapılan ileri tetkiklerin, deneklerde HIV olmadığını kanıtladığı da vurgulandı. Kurumlar aşıdaki kusurun giderilmesinin 1 yıl süreceğini belirtti.

Başbakan Scott Morrison, yaz başında üniversiteyi ziyaret ederek çalışmaları kontrol etmişti.