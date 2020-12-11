11 Aralık 2020 Cuma 22:14 | Son Güncelleme:
Avustralya aşısı ‘geçici AIDS' yaptı
Avustralya'da Queensland Üniversitesi'nin CSL ilaç şirketiyle yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşı, deneklerin test sonuçlarının hatalı şekilde HIV pozitif gelmesi üzerine rafa kaldırıldı.
Aşının denendiği 216 kişide gelişen antikorlar HIV ile karıştırıldı ve deneklere yapılan bazı HIV testleri pozitif çıktı. HIV test sonuçlarının hatalı gelmesinin ardından yapılan ileri tetkiklerin, deneklerde HIV olmadığını kanıtladığı da vurgulandı. Kurumlar aşıdaki kusurun giderilmesinin 1 yıl süreceğini belirtti.
Başbakan Scott Morrison, yaz başında üniversiteyi ziyaret ederek çalışmaları kontrol etmişti.