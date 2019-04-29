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Aşırı obezite, erken ölüm riskini yüzde 50 artırıyor

Aşırı obezite, erken ölüm riskini yüzde 50 artırıyor

Aşırı obezitenin, erken ölüm riskini yüzde 50 artırdığı bildirildi.

SkyNews'in haberine göre, İngiltere'de 2,8 milyon yetişkinin sağlık durumlarını ve ölüm nedenlerini inceleyen uzmanlar, vücut kitle indeksi 40 ila 45 olan kişilerin erken ölüm riskinin yüzde 50 arttığını tespit etti.  

Kilosu bu aralığa denk gelen aşırı obez kişilerde, Tip 2 diyabet riskinin 12, uyku apnesinin 22 katına, kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon ve kanda aşırı yağlanma ihtimalinin 3 katına çıktığı belirtildi. 

Bu kişilerin normal kilolularla karşılaştırıldığında herhangi bir nedenden erken ölüm riskinin de yüzde 50 fazla olduğu kaydedildi. Uzmanlar, vücut kitle indeksi 35 ila 40 olanlarda Tip 2 diyabet riskinin 9, uyku apnesinin 6, kalp hastalığı ihtimalinin de en az 2 katına çıktığına işaret etti.

Vücut kitle indeksi 25 ile 30 arasında yer alanlarda bile kalp rahatsızlığı riskinin yüzde 20 arttığı gözlendi. Araştırmanın bulguları, Glasgow'da Avrupa Obezite Kongresi'nde paylaşıldı. Yetişkinler için 18,5 ile 24,9 aralığına denk gelen vücut kitle indeksi ideal kabul ediliyor.  Dünya Sağlık Örgütüne göre dünya çapında obezite 1975'ten bu yana neredeyse 3 katına çıktı. Dünyada 2016 itibarıyla 1,9 milyar yetişkinin kilolu, bunların 650 milyonunun obez olduğu ifade ediliyor. 

(AA)

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