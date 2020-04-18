'Aşırı kahve tüketimi bağışıklık sistemini zayıflatıyor'

Gökçe Bönce, “Çay ve kahvenin ana maddesi kafeindir. Gün içinde çok fazla kafein tüketmek birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor” dedi. Kafeinin fazla alındığında mineral yoğunluğunda azalmaya neden olduğunu aktaran Bönce, besinlerdeki vitamin ve minerallerin emilimini de olumsuz etkilediğini ifade etti. Bönce, yetersiz vitamin ve mineral alımından dolayı bağışıklık sisteminin de olumsuz etkilendiğini söyledi.