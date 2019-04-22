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ABD'de kızamık vakaları 25 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de kızamık vakaları 25 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkede devam eden kızamık salgınında vaka sayısının 626'yı bularak son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu - ABD genelinde geçen hafta bildirilen toplam 71 kızamık vakasının 68'i New York eyaletinde görüldü.

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ABD'de New York başta olmak üzere birçok eyalette devam eden kızamık salgınında vaka sayısı 626'yı bularak son 25 yılın en üst seviyesine çıktı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkedeki kızamık salgınına dair son verileri açıkladı. 

Açıklamaya göre, ülke genelinde 2019 başından bu yana görülen toplam kızamık vakaları 626'yı bularak son 25 yılın en yüksek rakamına ulaştı.

Ayrıca ABD genelinde geçen hafta bildirilen toplam 71 kızamık vakasının 68'i New York eyaletinde görüldü.


NEW YORK'TA ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

New York kentinde, ay başında özellikle Yahudilerin yoğun yaşadığı bölgelerde yayılan kızamık salgınından dolayı acil sağlık durumu ilan edilmişti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Brooklyn'de ultra-Ortodoks Yahudi toplumunun yaşadığı Williamsburg ve Borough Park'tan yayıldığını belirterek, kızamıkla mücadele için zorunlu aşı şartı getirildiğini bildirmişti. 

Geçen ay New York'un Rockland bölgesinde kızamık aşısı yapılmayan çocukların okula gitmesi yasaklanmıştı.

(AA)

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