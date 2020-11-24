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  • ABD Sağlık Bakanı Azar'dan aşı açıklaması: 10 Aralık'tan sonra dağıtıma başlayacağız
24 Kasım 2020 Salı 22:54 | Son Güncelleme:

ABD Sağlık Bakanı Azar'dan aşı açıklaması: 10 Aralık'tan sonra dağıtıma başlayacağız

ABD Sağlık Bakanı Azar'dan aşı açıklaması: 10 Aralık'tan sonra dağıtıma başlayacağız
DHA

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, koronavirüs aşısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Azar, BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının 10 Aralık'tan hemen sonra dağıtımına başlanabileceğini söyledi.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, her şeyin yolunda gitmesi durumunda Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının 10 Aralık’tan hemen sonra dağıtımına başlanabileceğini söyledi.

DHA'nın aktardığı habere göre, ABD Sağlık Bakanı Alex Azar düzenlediği basın toplantısında Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının dağıtımı için tarih verdi.

Azar, “Her şey yolunda giderse, birkaç hafta içinde, 10 Aralık’tan hemen sonra tescillenmiş aşının dağıtımına başlayabiliriz. Öte yandan AstraZeneca İngiltere ve Brezilya’daki klinik deneylerinden umut verici veriler sundu. AstraZeneca’dan 300 milyon doz aşı satın almak konusunda anlaşmamız var.” ifadelerini kullandı.

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