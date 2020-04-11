3 metre mesafeyle yan yana koşun

Simülasyon iki senaryo gösteriyor. Biri iki kişinin yan yana koşması diğeri ise birinin, diğerinin arkasında koşması. Bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında damlacıklar koşucuların yanlarına değil, arkalarına doğru yayılıyor. Bazı epidemiyologlar, insanlar arasında en az 3 metre mesafe bırakılması gerektiğini söyledi. Prof. Bert Blocken damlacıkların yürürken, koşarken veya bisiklet sürerken 6 metreye kadar yayılabildiği açıkladı. Araştırmacıların söylediğine göre biriyle yan yana koşmak, onların arkasında koşmaktan daha güvenli olabilir.