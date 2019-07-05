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2019'un yeni trendlerini denediler

2019'un yeni trendlerini denediler

Saç stilisti Hüseyin Polat, oyuncu Simay Barlas ve Sema Öztürk ile 2019'un yeni trend saç modellerini denedi.

Türkiye'de ünlü isimlerin saç stilisti olarak büyük bir popülariteye kavuşan Hüseyin Polat, 2019 yılına ait yeni trend saç modellerini, yakın ünlü dostları Simay Barlas ve Sema Öztürk ile ilk kez denedi.

Barlas ve Öztürk'e belirlediği trend saç modellerini yapan Hüseyin Polat, kadınlar içinde önemli tüyolar verdi: "Kuru, enerjisini yitirmiş ve yıpranmış saçlara sahipseniz banyo rutininizden sonra uygulayacağınız ekstra bakım yağlarıyla saçlarınızı şımartın. Saç bakımının en kestirme yolu olan durulanmayan yağlar saç tellerine parlaklık ve yumuşaklık katıyor. Ayrıca bu ürünlerin bir diğer özelliği de deniz veya havuzun keyfini çıkarmadan önce yağı saçlarınıza yedirdiğinizde saçı yıpratan suyun tellere nüfuz etmesinin önüne geçmesi. Ekstra özellikleriyle saç yapısını içten destekleyen formüllerden saçı güneş ışınlarına karşı korur.

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