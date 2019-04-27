2019'un popüler diyeti: Ketojenik diyet

KETOJENİK BESLENME

Ketojenik diyette yenebilecek besinler: Yumurta, balık eti, kuruyemişler, krema, peynir, fındık, tereyağı, sağlıklı yağlar, düşük karbonhidratlı sebzeler, biber, tuz, avokado, ve çeşitli baharatlardır.

KETOJENİK DİYET TÜRLERİ

Ketojenik diyetin standart, hedefli, döngüsel ve yüksek proteinli diyet türleri vardır.

Döngüsel ketojenik diyet: Döngüsel ketojenik diyet, ketojenik günler ile yüksek karbonhidrat günlerinin harmanlanmasıdır. 2 gün yüksek karbonhidratlı ketojenik diyet yapıldıktan sonra 5 ketojenik gün geçirilir.

Standart ketojenik diyet: Yüksek yağlı, orta proteinli ve düşük karbonhidratlı olan ketojenik diyet türüdür. Yüzde 5 karbonhidrat, yüzde 20 protein, yüzde 75 yağ içermektedir.

Yüksek proteinli ketojenik diyet: Standart ketojenik diyete benzeyen yüksek proteinli ketojenik diyet, yüzde 5 karbonhidrat, yüzde 35 protein, yüzde 60 yağ içermektedir.

Hedefli ketojenik diyet: Hedefli ketojenik diyette yapılacak antrenmanlara bağlı olarak diyete karbonhidrat ilavesi yapılabilir. Egzersizlerin oranına göre karbonhidrat ilavesi yapılır.

Genellikle standart ketojenik diyet tercih edilmektedir. Hedefe yönelik ve döngüsel ketojenik diyetler daha çok vücut geliştirme sporcularının tercih ettiği ketojenik diyet türleridir.

FAYDALARI

Araştırmalara göre göre ketojenik diyetin, diyabet, alzheimer, kanser ve epilepsi gibi hastalıklarda iyileştirici etkisi olduğu ortaya konulmuştur.

Kilo vermeye de etki eden ketojenik diyet, bireylerin kilo verme süreçlerinde karşılaştıkları riskleri azalmaktadır.

(YENİKADİN.COM)