10 günde 6 kilo verdiren Aristo diyeti nedir?

Çiğ sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilen Aristo diyeti, son zamanların en çok merak edilen diyet çeşitlerinden biridir. Sağlıklı beslenmeyi hedef alan bu diyet kezoterapik diyet grubunu kapsar ve yakın zamanda zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Tek bir katı kuralı glutenli gıdaları yememek olan Aristo diyetinin en önemli artısının verilen kiloları yeniden almamayı sağlamadığı yönüdür. Peki Aristo diyeti nedir, nasıl uygulanır? İşte Aristo diyetine örnek liste...

ARİSTO DİYETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ANA KURALLAR VE YASAKLAR

Bilhassa mevsim sebzelerini çiğ şekilde tüketmek gerekir. Ispanak, semizotu, kara lahana, şalgam yaprağı, kereviz, çin lahanası, börülce ve yeşil sebzeler beslenme listesinden eksik edilmemesi gereken yiyeceklerden biridir. 3 hafta sebze ve meyve yiyerek epifiz bezi temizlenerek hormonlarınızın yeniden düzene girmesi ve daha aktif olması sağlanır. Fruktoz değeri az olan ve kan şekerini etkilemeyecek meyvelerin tercih edilmesi önemlidir.

Glutenli (yasak) gıdalar; ekmekler, beyaz un, hamur işleri, tam buğday unlar, çavdar unu, çavdar unu ekmeği, bulgur, yulaf, yulaflı bisküviler, bunlar ile yapılmış kek, börek, poğaça ve paketli ürünler...

ARİSTO DİYETİNE ÖRNEK BESLENME LİSTESİ

Sabah uyanınca:

Yarım greyfurt suyu veya posasıyla beraber tüketilebilir

Kahvaltı:

Yağsız bir dilim peynir,

2 yumurta,

Bol yeşillik ve domates

Öğle yemeği:

Balık, et ve tavuk (bu seçeneklerden birini ızgara olarak tüketebilirsiniz),

1 kase yağsız yoğurt,

Salata

Akşam:

Balık, et ve tavuk (bu seçeneklerden birini ızgara olarak tüketebilirsiniz),

Buharda pişmiş sebze,

Salata.

ARİSTO DİYETİNE ALTERNATİF BESLENME LİSTESİ

Sabah uyanınca: Ballı limonlu su (Kahvaltıdan yarım saat önce aç)

Kahvaltı:

2 tane haşlanmış yumurta ve az yağlı peynir, bolca yeşillik

3 yumurtadan omlet (1 tam 3 beyaz ile) çırpılacak

Ara öğün: Aralarda 2 tane salatalık, 1 yeşil elma tarçınlı, 1 çay bardağı sarı leblebi, 1 fincan ya da rezene çayı

Öğle: Kırmızı ve beyaz et istediğiniz kadar ve yanında yeşil salata (tek tip yeşillik-roka, göbek marul gibi) yeşil salata

ARİSTO DİYETİNE ALTERNATİF BESLENME LİSTESİ

Sabah uyanınca: Ballı limonlu su (Kahvaltıdan yarım saat önce aç)

Kahvaltı:

2 tane haşlanmış yumurta ve az yağlı peynir, bolca yeşillik

3 yumurtadan omlet (1 tam 3 beyaz ile) çırpılacak

Ara öğün: Aralarda 2 tane salatalık, 1 yeşil elma tarçınlı, 1 çay bardağı sarı leblebi, 1 fincan ya da rezene çayı

Öğle: Kırmızı ve beyaz et istediğiniz kadar ve yanında yeşil salata (tek tip yeşillik-roka, göbek marul gibi) yeşil salata

ARİSTO DİYETİNE ALTERNATİF BESLENME LİSTESİ

Sabah uyanınca: Ballı limonlu su (Kahvaltıdan yarım saat önce aç)

Kahvaltı:

2 tane haşlanmış yumurta ve az yağlı peynir, bolca yeşillik

3 yumurtadan omlet (1 tam 3 beyaz ile) çırpılacak

Ara öğün: Aralarda 2 tane salatalık, 1 yeşil elma tarçınlı, 1 çay bardağı sarı leblebi, 1 fincan ya da rezene çayı

Öğle: Kırmızı ve beyaz et istediğiniz kadar ve yanında yeşil salata (tek tip yeşillik-roka, göbek marul gibi) yeşil salata

(Yasemin.com)