TDV'den otomatik zekat hesaplama sistemi

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), vatandaşların İslam'ın şartlarından biri olan zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek amacıyla özel bir internet sitesi kuruldu. TDV tarafından "Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin" projesi kapsamında, kurulan "zekathesapla.tdv.org" internet sitesinde, "Nakit ve Gayrimenkul", "Zirai Mahsul", "Yer Altı Zenginlikleri" ile "Saime Hayvanlar" gibi başlıklarda mal varlıkları kalem kalem hesaplanarak yükümlünün vermesi gereken zekat miktarı belirleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV, il ve ilçe müftülükleri, yurt dışı müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlüklerin desteğiyle yapılacak çalışmada, camilerde din görevlileri tarafından zekat faaliyetiyle ilgili vaazlar verilip çeşitli çalışmalarla proje hakkında farkındalık oluşturulacak. TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ramazanda infak kültürünün gündemde her zamankinden daha fazla yer alması ve vatandaşlarca zekat ibadetinin şartlarının doğru anlaşılması amacıyla kurumsal bir zekat çalışması yapacaklarını belirtti.

"FETÖ GİBİ YAPILAR ZEKAT MÜESSESİNİ SÖMÜRDÜ"

Polat, infakın mali bir ibadet olduğunu, bunun, bir insanın sevdiği ve hoşlandığı bir varlığını, Allah'ın rızasını kazanmak için ihtiyaç sahibi Müslüman kardeşlerine ulaştırması anlamına geldiğini aktararak; sadaka, zekat, fitre ve fidyenin infak ibadetinin içerisinde yer alan ibadetler olduğunu kaydetti. İnsanların yardım duygusunun daha bilinçli hale gelmesi amacıyla bu sistemin kurulduğunu vurgulayan Polat, "FETÖ gibi halkımızın hem dini duygularını hem de maddi güçlerini sömüren yapılar üzerinden bu zekat müessesi çok ciddi bir şekilde sömürüldü. İnsanlarımızın zekatları toplanarak hiç olmayacak yerlere akıtıldı, harcandı." diye konuştu.

Polat, Diyanet İşleri Başkanlığı ve ALO 190 Fetva Hattı üzerinden halkın zekat konusunda bilgilendirildiğini, bu çalışmanın daha sistemli hale gelmesi amacıyla internet sitesi kurulduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu web sitesinde yine Din İşleri Yüksek Kurulumuzun uzmanlarıyla birlikte geliştirdiğimiz zekat hesaplama modülümüz var. Bu modül üzerinden halkımız altınını, gümüşünü, çiftçilerimiz zirai ürünlerini, nakit paraları olan kardeşlerimiz miktarını yazarak modüldeki türlere göre seçimlerini gerçekleştirecek ve ne kadar zekat vermeleri gerektiğini oradan öğrenebilecekler. Zekat özellikle dünya üzerinde kurumsal olarak yürütülen bir çalışma. Biz de insanlarımızın infak duyguları, bu kültür sömürülmesin diye halkımızı yine kurumsal bir yapı çerçevesinde bilinçlendirmeyi düşünüyoruz."

RAMAZAN'DA 22 MİLYON DEĞERİNDE YARDIM YAPILACAK

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Polat, bu yıl ramazanda "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" temasıyla 81 ilin 725 ilçesinde faaliyet yapılacağına işaret ederek, yurt içinde 40 bin alışveriş kartının, 5 bin yetime ise bayramlık giysinin dağıtılacağını söyledi.

Hayırseverlerin 100 Türk Lirası bağışlayarak bir yetimin bayramlık giysi ihtiyacını karşılayabileceğini aktaran Polat, şu bilgileri verdi:

"Ülke genelinde bir milyondan fazla kardeşimizle bu ramazan iftarı, ramazan coşkusunu, o iftar lokmasını birlikte paylaşacağız. Yurt dışında 98 ülkede 323 bölgede ramazan faaliyetlerimizi yürüteceğiz. 100 binin üzerinde gıda kolisi dağıtılacak. Yurt dışında 200 bini aşkın kişiye iftar verilecek. Bayramlık kıyafetlerde de özellikle ihtiyacın çok yoğun olduğu Bangladeş, Çad, Filistin, Nijer, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen'de çocuklara bayramlık giysi dağıtılacak. Toplamda 22 milyon liranın üzerinde yardım yapacağız."

Polat, vatandaşların ramazan boyunca zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışlarını 'www.tdv.org ve bagis.tdv.org' adreslerinden online, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapabileceğini belirterek, bağışçıların tüm GSM operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan 5601'e SMS göndererek fitre bağışında bulunabileceğini kaydetti.

(AA)