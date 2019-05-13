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Son 10 günde itikafla arınma

Son 10 günde itikafla arınma

Hz. Peygamber, son on gününde Mescid-i Nebi’de itikâfa girerdi. Rivayetlerde farz namazı kıldırdıktan sonra ibadet için kurulan çadıra çekildiği nakledilir. 

Hz. Peygamber (s.a.s.), Ramazanın son on gününde Mescid-i Nebi’de itikâfa girerdi. İşte bu günlerden birinde şöyle bir olay gerçekleşir. Ebu Zer (r.a.) anlattı: “(Ramazan’ın) son on günü olunca Rasulüllah mescitte itikâfa girdi. (Ramazan’ın) 22’sine denk gelen pazartesi günü ikindi namazını kıldırdı ve şöyle dedi: “Bu gece namaz kılacağız. Gece namaz kılmak isteyen kılsın!” 

Hz. Peygamber yatsıdan sonra cemaate gecenin üçte biri oluncaya kadar (teravih/teheccüt) namazı kıldırdı. Ayın 24’ü olunca bir şey demedi ve gece namaza gelmedi. Sonra 25. geceyi kastederek şöyle dedi: “İnşallah, bu gece namaz kılacağız. Gece namaz kılmak isteyen kılsın!” Gecenin üçte birine kadar cemaate (teravih/teheccüt) namazı kıldırdı, sonra bitirdi. 

Ayın 26’sı olunca bir şey demedi ve gece namaza gelmedi. 26. günün ikindi namazı olunca kalktı ve 27. geceyi kastederek şöyle dedi: “İnşallah, bu gece namaz kılacağız. Gece namaz kılmak isteyen kılsın!’ Ebu Zer anlatmaya şöyle devam etti: (O gece) namaz için toplandık ve Hz. Peygamber bize gecenin üçte ikisi oluncaya kadar (teravih/teheccüt) namazı kıldırdı. Sonra mescitteki (itikâf) çadırına gitti. 

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