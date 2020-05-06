Saraybosna'nın tarihi Osmanlı çarşısı Ramazan coşkusundan uzak kaldı

Geçmiş Ramazanlarda adeta iftardan sahura yaşayan tarihi çarşıda, tedbirler kapsamında kafe, restoran ve dükkanlar çalışmıyor, camilerde cemaatle namaz kılınmasına izin verilmiyor. Çarşının eski camilerinde asırlardır sürdürülen mukabele geleneği ise sadece okuyan hafızların katılımıyla yapılırken, takip etmek isteyenler için televizyondan ya da sosyal medyadan yayınlanıyor.