Sabretmek büyük erdemdir! Büyük mükâfatlar ağır imtihanlarla gelir

Sizi mutlaka biraz korku ve açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden bir noksanlık ile imtihan edeceğiz. (Ey Resulüm) O halde sabredenleri (cennetle müjdele)” (Bakara, 155) Rabbimiz bir istisnada bulunmadığı için imtihanın herkesi kuşatacağından şüphe yoktur. Sabredene, bütün güç ve kuvvetin Allah’a ait olduğuna inana, O’nu çokça zikredene ve bütün benliğiyle teslim olana Allah ummadığı bir yerden rızık vermekte ve ona bir çıkış yolu göstermektedir.

İDRAK EDİLMELİ



Müslümanca yaşamayan için sorun bu imtihanın bilincinde olmamasıdır. Bu tip insanlar bir bela veya musibetle karşılaşınca tüm düzenleri alt üst olur, hayat onlar için çekilmez hale gelir, günden güne eriyip her türlü manevi tahribatı iliklerine kadar hissederler. Ayakta kalabilmek için de dünyanın çok basit değerleriyle kendilerini avuturlar.

HER ZORLUĞA KOLAYLIK



Bütün ibadetlerimizin temel ekseni, Allah’tan sakınma ve O’nun rızasını kazanmak olmalıdır. Dünyevî ve uhrevi her işini O’nun rızası için yapan kimselere, Allah kolaylık lütfedeceğini vaat etmiştir; “Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir” (Talak, 65/4) âyeti bu gerçeği vurgulamaktadır. Muvaffakiyetini Allah’ın yardımına bağlayan, iyi niyetli ve barışı sağlama azminde olan bir kimsenin güvendiği ve sırtını yasladığı sadece Allah’tır. O, “Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz” sözleşmesinin gereğine göre hareket eder ve O’na tevekkül etmeyi ihmal etmez.