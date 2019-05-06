İstanbul'da vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti.

Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş, teravih namazını kılmak için başta Eyüp Sultan, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Büyük Çamlıca olmak üzere camileri doldurdu.

Camilere gelen vatandaşlar, ilk teravih namazıyla ramazanın coşkusunu yaşadı. İlk teravih namazı kılındı ve dualar edildi.

Bu yıl ibadete açılan ve ülkenin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan Büyük Çamlıca Camisine de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Buradaki İlk teravih namazı çok sayıda vatandaşın katılımıyla eda edildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da da ilk teravih için Büyük Çamlıca Camisi'ne gelenler arasında yer aldı.

Kentteki bazı camilere asılan mahyaların ışıkları da yanmaya başladı.

Kadınlar yağmur altında saf tuttu

Çok sayıda vatandaş, teravih için Eyüp Sultan Camisi'ne geldi.

Teravih öncesi Eyüp Sultan Türbesini ziyaret eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Daha sonra teravih namazı kılındı. Kadınlar, yağmura rağmen cami avlusunda saf tuttu.

Bu arada Eyüp Sultan Camisi'ne asılan "Oruç tut sıhhat bul" yazılı mahyanın da ışıkları yandı.

Ankara

Ankara'da huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazı kılındı.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı için Hacı Bayram, Melike Hatun, Kocatepe ve Beştepe Millet başta olmak üzere camilere gelen vatandaşlar, ramazanının coşkusunu yaşadı.

Ankara'nın manevi merkezi Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ne gelen kadın-erkek, genç-yaşlı çok sayıda kişi, namaz kılıp dua ederken, Anadolu'nun önde gelen mutasavvıflarından Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesini de ziyaret etti.

Teravih namazı kılmak için camiye gelen Osman Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın tüm İslam alemine hayırlı olmasını dileyerek, "Bu sene Rabbim'in mağfiretine ve bereketine daha çok ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Her ramazanda ilk teravih için Hacı Bayram Camisi'ne geliyorum. Yol güzel olunca yoldaş da güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

Hatay

Hatay'daki Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi'nde ramazanın ilk teravih namazı kılındı.

Habib-i Neccar ve Hz. İsa'nın iki havarisinin mezarının bulunduğu yerde inşa edilen cami, teravih namazını farklı bir mekanda kılmak isteyenlere ev sahipliği yaptı.

Teravih namazında Habib-i Neccar Camisi'ni tercih eden Müslümanlar, tarihi dokusunun yanı sıra Anadolu'nun ilk camisi olması nedeniyle özellikle burada ibadet etmeyi tercih ediyor.

Namaz öncesi vaaz veren Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, ramazanın önemine vurgu yaptı.

Tarihi camide kadınlar da kendilerine ayrılan bölümde namazlarını idrak etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfalılar, Balıklıgöl yerleşkesinde İbrahim Peygamber'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti.

Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen ve dünyanın en büyük doğal akvaryumu olarak nitelendirilen Balıklıgöl'de balıklara yem atan ziyaretçiler, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yatsı ezanının okunmasıyla, başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camilere akın eden vatandaşlar, ramazanın ilk teravihini kıldı. Anneleriyle camide namaz kılan çocuklar da ramazan coşkusuna ortak oldu.

Malatya

Malatya'da tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde ramazanın ilk teravih namazı kılındı.

Teravih namazı öncesi Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, ramazanla ilgili vaaz verdi.

Kur'an-ı Kerim'in, ramazan ayında indirildiğini anımsatan Özdemir, bu ayın bağışlanmak için fırsat olduğunu söyledi.

Vaazın ardından vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Darende ilçesinde de vatandaşlar, Somuncu Baba Külliyesi'nde ilk teravih namazını kıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraşlılar da ramazan ayının ilk teravihini kılmak için camilere akın etti.

Tarihi Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlardan bazıları çocuklarıyla birlikte namaza durdu.

Kilis

Kilis Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde barınan Suriyeliler, ilk teravihi Ensar ve Bilal-i Habeş camilerinde kıldı.

Suriyeli Ahmet el-Greybi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesindeki iç çatışmalar nedeniyle 5 yıl önce İdlib'ten Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Türkiye'ye sığındıkları ilk günden itibaren her türlü ihtiyaçlarının düzenli karşılandığını anlatan Greybi, verilen desteklerden dolayı Türk halkına minnettar olduklarını belirtti.

Türkiye'de kendilerine çok iyi davranıldığını dile getiren Greybi, şunları kaydetti:

"Kendi vatandaşlarından ayırt etmiyorlar. İlk geldiğimizde Adıyaman'a yerleştirildik, 4 yıl orada kaldıktan sonra Kilis'e geldik. Burada da her şey yolunda. İnşallah Suriye'ye döner ve bundan sonraki ramazanları ülkemizde, yakınlarımızla geçiririz."

İzmir

Yatsı ezanının okunmasıyla İzmir'deki camilere giden vatandaşlar dua etti. İzmir'de Osmanlı cami mimarisinin tipik özelliklerini taşıyan Hisar Camisi'nde restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının ardından ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Aydın

Aydın’da da tarihi Bey Camisi ve Ramazan Paşa Camisi başta olmak üzere vatandaşlar camilere akın etti.

Manisa

Manisa'da camileri dolduran vatandaşlar ilk teravih namazını kıldı. Demirci ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi Reisler Camisi'ni dolduran vatandaşlar, namazlarını kılıp dua etti.

Reisler Cami İmam Hatibi Refik Atalay, namaz öncesi yaptığı açıklamada, caminin, yaklaşık 900 yıllık tarihi olduğunu ve 1240 yılında elden geçirildiğini belirterek, "Peygamber efendimizin 22. göbek torunlarının kabirleri var. Özel gün ve geceler ibadete açık. Ramazan ayı boyunca da teravih namazlarımızı kılacağız." ifadesini kullandı.

Denizli

Denizli'de, ramazan ayının başlamasıyla camileri dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı. Yatsı ezanıyla vatandaşlar 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Yeni Cami'yi doldurdu.

Yoğun ilgi nedeniyle bazı camilerde bazı vatandaşlar, namazlarını avluda kıldı.

AA

Camiye gelen Ramazan Özdemir, 12 yaşından beri oruç tutmaya çalıştığını belirterek, "Ramazan ayını çok özlemiştik. Hayırlısıyla 11 ayın sultanı ramazana bugün başlıyoruz. Sabah ilk sahuru, akşam ise ilk iftarımızı yapacağız. Bu mübarek günün tüm Türkiye'ye hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Edirne

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Edirne'de, kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş, teravih namazını kılmak için, Selimiye'nin de aralarında bulunduğu camileri doldurdu.

Teravih namazını kılan vatandaşlar, dua etti.

Edirne Müftü Vekili Hüseyin Okuş, Selimiye Camisi'nde verdiği vaazda, ramazanın bereketine değindi.

Okuş, Ramazan ayının ibadet ederek geçirilmesi gerektiğini vurguladı.