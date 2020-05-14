Ramazan'da tuza 1 aylık ara verin

Sabri Ülker Vakfı, vücudun sıvı dengesini korumak için Ramazan ayı boyunca su içeriği yüksek besinlerin tüketilmesini ve iftar ile sahur arasında 2-2,5 litre su içilmesini öneriyor:

• İftar ile sahur arasında 2-2,5 litre su için.

• İftarda ilk olarak bir bardak su için, ardından çorbayla devam edin.

• Tuz içeriği çok yüksek besinler tüketmeyin ve yemeklere de fazla tuz eklemeyin.

• Gün boyunca susuzluk hissetmemek için sahurda salatalık, domates, koyu yeşil yapraklı sebzeler, taze sıkılmış meyve suları veya süt tüketimine ağırlık verin. Özellikle meyve kompostoları hem sindirim sistemini destekler hem sıvı ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olur.

• İftar sonrasında ara öğün olarak su içeriği yüksek erik, çilek, salatalık, domates, semizotu, elma ve kabak gibi meyve ve sebzeleri tüketin.