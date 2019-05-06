'Ramazan bizi güzel bir kul haline getirir'

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, ramazanda her türlü ibadetin katlandığını, bazı ibadetlerin de o aya özel olduğunu belirterek, ‘’Oruç sadece ramazanda tutuluyor farz olarak. Teravih namazı sadece ramazanda kılınıyor. Fıtır sadakası insanlara sadece ramazanın sonunda vacip oluyor. Dolayısıyla bunun gibi pek çok ibadetin yoğun şekilde yaşandığı ve bizi değiştirmek üzere gelen bir gelen bir ay ramazan” dedi.

Kötü söz orucu yaralar

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, ramazan ayı dışındaki diğer 11 ayda insanların çeşitli etkilere maruz kaldığını vurgulayarak, şöyle konuştu: “Ramazan bizi temizlemek, arıtmak, arındırmak, fabrika ayarlarımıza döndürmek üzere geliyor. Bizim 11 ay boyunca varsa eksik taraflarımız ramazanın bereketi ve güzellikleriyle onu yeniden inşa etmiş oluyoruz. Dilimizi eğer koruyamaz, dilimizle birilerini incitir, gönül kırarsak orucun bereketine zarar vermiş oluruz. Gözümüzü haram olan şeylerle buluşturursak orucumuz yaralanır. Oruç belki farz olarak tutulmuş olur ama onun bereketi, onun asıl inşa eden özellikleri zayi olur.”

Teravihi jet hızıyla kılmayın

Ramazan boyunca insanların bir kamp hayatına girdiğini anlatan Yılmaz, "Ramazana girdiğimiz zaman, ramazan bizi değiştirmeye tabi olarak geldiği için kendimizi ona salarsak ramazan bizi değiştirir ve güzel bir kul haline getirir. Ramazan oruç ve Kur’an ayıdır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi de bu aydadır. İnsan o geceyi yaşadıktan sonra bayrama erişiyor” dedi. Hasan Kamil Yılmaz, "Bazıları hatimle teravih kılıyor. İstanbul’da bu yıl 97 camide hatimle, 30 camimizde enderun usulü teravih namazı kılınacak. Ramazanda teravihi tam kılalım derken jet hızıyla kılmak uygun değil. Teravih namazını hem manasına hem de lafzını zayi etmeyecek şekilde belli bir hızda okumak gerekiyor. En azından dinleyenler harfleri fark edebilmeli. Jet imamlar, 12-13 dakikada teravih namazı kıldıranlar zannediyorum onlar da bazen harfleri değil, kelimeleri bile yutarak okuyorlar. Bu çok hoş bir şey değil" diye konuştu.