Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1326
  • 6,8906
  • 253.358
  • 88.736
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ramazan
    3. >
  3. Ramazan ayının ilk cumasında camiler doldu taştı

Ramazan ayının ilk cumasında camiler doldu taştı

Ramazan ayının ilk cumasında camiler doldu taştı

Ramazan ayının ilk cuma namazında Samsun’da vatandaşlar camilere akın etti. Cami içerisinde sığmayan vatandaşlar cami avlusunu doldurdu.

Samsun’da Ramazan ayının ilk cumasında camiler doldu taştı. İlkadım ilçesi Site Cami başta olmak üzere vatandaşlar camilere akın etti. Ramazan ayının getirdiği manevi ortamda ilk cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, cami içerisinde yer bulamayınca cami avlularını doldurdu. Camiye gelen vatandaşlar Ramazan ayının ilk cuma gününü eda etmenin mutluluğu içerisinde camiden ayrıldı.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan müjdeyi verdi!
İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener'den flaş karar!
O anı paylaştı... Sevgilisi ile hasret giderdi
Behzat Ç. sevenlere müjde! O isim geri dönüyor
Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi
Payitaht Abdülhamid 85. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Payitaht Abdülhamid´in yeni bölümünde nel

Payitaht Abdülhamid 85. Bölüm 2. Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın en eski gemi batığı UNESCO'da tanıtıldı

Gelecekten geldiğini iddia eden insanlar