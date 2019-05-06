Ramazan ayına özel 1.gün iftar menüsü

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var.

İFTAR MENÜSÜ

İftar menüsünde lezzetli ve doyurucu yüksük çorbası, beğeni garantili hünkar beğendi ve yaprak sarma yer alıyor. Tatlı olarak da kalburabastı ağzınızı tatlandıracak.

Yüksük çorbası

Hünkar beğendi

Yaprak sarma

Mevsim salata

Kalburbastı