Prof. Dr. Süleyman Uludağ: Gelenekten kopuk yenilik yaşanmaz

Tasavvuf tarihi uzmanı Prof. Dr. Süleyman Uludağ, “Gelenek ve göreneklerden kopuk olan bir yeniliğin yaşama şansı yok, yaşasa bile bir faydası yok. Bu durumu tecrübeyle de gördük” diyerek gençlere şu tavsiyelerde bulundu: “Kitaplarda eskide kalmış teorik bilgiler çok. Pratik hayatta işe yarayan bilgilere ihtiyacımız var. Ekonomi, sanat, siyaset, hukuk ve devlete ihtiyacımız var. Bu kurumlara hoşgörüyle yaklaşmamız, kendi alanlarında bir değer olarak gelişmelerine katkıda bulunmamız lazım. Ben ‘Hukuk uygulaması böyle olması gerekir’ dediğim zaman ‘Ayet ve hadislerdeki hukuku bırakalım, beşeri bir hukuk ortaya koyalım’ anlamında söylemiyorum. Kur’an’daki hükümlerin sayısı 500-550 ama insanların hukuka olan ihtiyacı milyonlarca madde olacak şekildedir. Kendimize özgü bir hukuk, iktisat, demokrasi ile siyaset ve hayat tarzı anlayışının çare olduğunu düşünüyorum.”

