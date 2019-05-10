Porsiyonları küçültün

İftarda küçük porsiyonlarda ve ara vererek yemek yemenin daha sağlıklı olduğunu belirten DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Aynur Altaş, sahura ise besin değeri yüksek, yavaş sindirilen ve gün boyu tokluğu sağlayacak besinler tüketilmesini öneriyor: “Ramazan’da hazırlanan büyük sofralarda kendinizi kaybetmek istemiyorsanız porsiyonlarınızı iyi ayarlayın, çok büyükse küçültün. Aşırı yağlı, kızartılmış besinleri tüketmemeye özen gösterin. Yemeklerinizi fırın, haşlama veya ızgara gibi sağlıklı yöntemler kullanarak pişirin. Meyve, sebze ve tam tahıllı yiyecekler tüketmeyi ihmal etmeyin. En az bir öğününüzde salata bulundurmaya özen gösterin. Meyve tüketirken şeker miktarını göz önünde bulundurarak 2-3 porsiyonu geçmemeye çalışın.

İFTARINIZI İKİYE BÖLÜN

16 saatlik açlık sonunda kan şekeri düşüklüğüne bağlı olarak kısa sürede çok fazla yeme isteği doğacağını anlatan Altaş, iftarda boş mideye yüklenilirse iftar sonrasında hazımsızlık sorunları yaşanabileceğine dikkat çekiyor: “İftarda protein ve lif açısından zengin besinler tercih edilmelidir. Makarna, pilav, beyaz ekmek gibi kan şekerini hızlı yükselten besinler yerine bulgur pilavı, tam buğday veya çavdar ekmeği, integral makarna tüketilebilir. Pidede 1 dilimi (25 gr) geçmemeye çalışın, sütlü tatlı tüketin.