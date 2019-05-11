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  3. Medine'de imsak vakti için iki ezan birden okunurdu

Medine'de imsak vakti için iki ezan birden okunurdu

Medine'de imsak vakti için iki ezan birden okunurdu

Saatin olmadığı ilk dönemlerde sahur uyarısı çok önemliydi. Asr-ı saadette, özellikle Ramazan’da Medine’de imsak için iki ezan okunur, insanlar oruca çağrılırdı.

Asr-ı saadette, özellikle Ramazan’da Medine’de imsak için iki ezan okunurdu. Birisi imsaktan önceydi ki, teheccüt namazı kılanlar, imsak vaktinin yaklaştığını anlasınlar ve sahur yemeklerini yesinler diye bir uyarı niteliğindeydi. Bu ilk ezanı Bilal-i Habeşi okurdu. Saatin olmadığı o dönemlerde böyle bir sahur uyarısı çok önemliydi. Osmanlı döneminde de, imsaktan önce sahur vaktini duyurmak için Allah’a hamd ü sena, Peygamber Efendimize salat ve selam okunurdu. Buna “temcit” denmektedir. Hatta o dönemde akşamdan hazırlanmış pilavlar ısıtılıp, sahur vakti “temcit” okunurken dağıtılırdı ve yenirdi. 

İFTARDA HURMA VE SU 

Peygamberimiz (s.a.s.) iftarda acele edilmesini isterdi ve iftarın hurma veya suyla yapılmasını tavsiye ederdi. Enes b. Malik şöyle anlatır: “Resulullah Efendimiz akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurmayla eğer yoksa kuru hurma ile iftar ederdi. O da yoksa suyla orucunu bozardı.” Peygamberimiz (s.a.s.) iftar sırasında dua edilmesini isterdi ve: “Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır” derdi. Kendisi de ellerini açarak; “Allah’ım, senin için oruç tuttum. Senin verdiğin rızık ile iftarımı ettim!” diye dua ederdi. 

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