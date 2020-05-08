Kızılay yabancı öğrencileri de unutmadı

Ayrıca ilçelerde de 4 bin adet kurban eti konservesini ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Bu kapsamda korona virüs salgını nedeniyle ülkelerine gidemeyen yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine de yardım kolisi dağıtıldı. Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, “Kastamonu’da memleketlerine gidemeyen yabancı uyruklu üniversite öğrencisi arkadaşlarımıza gıda kolisi dağıtımı yaptık. Hedefimiz Kastamonu’da bin gıda kolisini 5 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırmak” dedi.

Türk Kızılay Karamürsel Şubesi de Ramazan’da ilçedeki 500 kişiye iftarda sıcak yemek ulaştırıyor. Türk Kızılay’ın Karamürsel’deki aşevinde pişen yemekler, ramazan ayında dar gelirli ve engelli vatandaşın iftar sofrasında yer alıyor.