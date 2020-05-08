Kefir susuzluğa iyi gelir, vücudu dinç tutar

İçerdiği faydalı bakteriler; hazımsızlığa ve mide ekşimesine de iyi gelir. Sahurda tüketilen iki bardak kefir, gün içerisindeki yaşanan susuzluğu giderir. Soğuk çorbalar, serinletici ve tok tutma özelliği sayesinde, özellikle sahurda tüketilmesi gereken besinlerdendir. Salatalık yüzde 96 oranda sıvı içermektedir. En yüksek sıvı oranına sahip olan bu besinden günde iki tane tüketerek vücudun günlük ihtiyacı olan sıvının yüzde 40’ını karşılar. Aynı zamanda salatalık C,K ve B vitaminleri bakımından zengindir.

DOMATES TÜKETİN



En çok tüketilen besinlerden biri olan domates sıvı oranı yüksektir. Ancak domatesin içerisinde aynı zamanda asit içerikli maddeler de varır. Bu yüzden günde 3 ya da 4’ten fazla tüketilmemelidir. Yüzyıllardır vücuttaki toksinleri temizlemede etkili olduğu bilinen göbek marulun bu faydası içerdiği sıvı oranı sayesinde yaptığı ortaya çıktı.