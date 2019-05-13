İftar-sahur arası su tüketimine dikkat edilmeli

Su, besinlerin sindirimi, emilimi, atımı, vücut ısısının düzenlemesi, eklemlerin kayganlığının sağlanması gibi birçok önemli göreve sahiptir.

Günlük ortalama su ihtiyacı 2- 2.5 litre civarıdır. Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nden beslenme ve diyet uzmanı, Dr. Dyt. Tuba Kayan Tapan, Ramazan'da su kaybını önlemek için ve buna bağlı ödemlerin engellenmesi adına mutlaka su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Gün içinde susuz kalmamak için iftardan sahura kadar azar azar su tüketimi yapılmalıdır.

Özellikle gün içinde yoğun aktivite halinde çalışan bireylerin terle kaybedilen mineralleri yerine koymak için, tansiyon problemi yoksa taze limon sıkılmış maden suyu veya tuzlu ayran tüketmeleri çok faydalı olacaktır. Gün içinde susamamak adına, sahurda çok tuzlu, baharatlı besinler tercih edilmemelidir. Salça, turşu, zeytin, hardal, salamura içerisindeki tuz oranından tüketilmemesi gereken besinlerdir. Şekerli, şerbetli besinlerin yanı sıra meyve veya şekersiz komposto tüketilirse susama çok daha az olacaktır. Sahurda çay tüketilmemelidir. Çay idrar çıkışına sebep olduğu için susatmaya da neden olacaktır.