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  3. İftarı sınır kapısında açıyorlar

İftarı sınır kapısında açıyorlar

İftarı sınır kapısında açıyorlar

Türkiye'den Avrupa'ya ihraç ürünleri götüren TIR şoförleri, yurt dışına çıkmadan önceki son iftarlarını, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parkında açıyor.

Yüklerini ulaştırmak için kimi zaman ülke, kimi zaman da kıta geçmek zorunda kalan çok sayıda TIR şoförü, ramazanı da ailelerinden kilometrelerce uzakta geçiriyor. TIR’ın dorsesindeki dolapta bulunan iftarlıklarını hazırlayan tır sürücüleri, okunan ezanla oruçlarını açıyor. İftar sofralarındaki meslektaş sohbetleri, demlenen çayların içilmesiyle koyulaşıyor. Demirkapı ile aynı firmada çalışan ve Fransa’ya giden Dilaver Ayaz da ramazanı ailesinden ayrı geçirmenin burukluğunu yaşadığını ifade ederek, “Gönül ister ki ailemizle beraber olalım ama bu işi yapmak zorundayız. Bugün iftarda buradayız. Yarın Sırbistan’da devam” dedi.


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