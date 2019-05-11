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Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hz. Muhammed’in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, ramazan dolayısıyla Fatih’teki Hırka-i Şerif Camisi’nde ziyarete açıldı.

Hırka-i Şerif’i görmek için cami bahçesinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kutsal emanet, hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında görülebilecek.  Kadir Gecesi teravih namazı sonrası saat 02.30’a kadar ziyaret edilebilecek Hırka-i Şerif, arife günü ikindi namazı sonrasında okunacak duanın ardından ziyaretten kaldırılacak. 

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