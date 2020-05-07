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  3. Hayatta her şey dengelidir

Hayatta her şey dengelidir

Hayatta her şey dengelidir

Yaşamda her şeyin birbirine ille de denk olması şart değil.

Sen, kendi alanında tamam olabilirsin; benim alanımda da ben. İnsanların ailevi yapıları da kültürel yapıları da farklıdır; farklı görüş ve düşüncelerde yaratılmışlardır. Kur’an-ı Kerim’de, buna işareten; “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz O’ndan en çok korkanınızdır.”(Hucurat, 49/13) buyrulmuştur. 


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