Gıda israfına dikkat edin

Buna göre ideal bir iftar sofrasında meyve-sebzeler, tam tahıllar, yoğurt veya ayran gibi süt ürünleri ile proteinden zengin kırmızı et, tavuk, balık ve kuru baklagiller arasından tüm besin gruplarının yer alması gerekiyor.

KÜÇÜK SOFRA YEMEĞİ



Kalabalık sofralara alışkın kişiler yemekleri her zamanki gibi fazla pişirme eğiliminde olabilir. Oysa pişirilen yemek miktarını azaltarak israfın önüne geçmek mümkün. Sahurda gün içinde enerji sağlayacak ve tok tutacak tahıllara mutlaka yer vermek gerekiyor. Tam tahıllı ekmeklerin yanı sıra yulaf da sahurda tercih edilebilecek sağlıklı alternatiflerden biri. Yulaf, yüksek lif içeriği sayesinde gün içindeki tokluk süresini uzatıyor.