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Fidye ile fitre farklı bağışlardır

Fidye ile fitre farklı bağışlardır

Fitre, Ramazan'ın herhangi bir vaktinde maddi durumu yerinde olanların yoksullara verdiği sadaka demektir. Peygamber Efendimiz, “Fitrenin bayram namazına çıkmadan önce verilmesini” emretmiştir.

Fidye ise bir kimseyi sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedeldir, oruç tutmaya engel hastalığı olan veya yaşlılıktan dolayı tutamadığı oruçlara karşılık verdiği paradır. Fitre 1 birim ödenirken fidye ise elinde olmayan nedenlerle tutamadığı oruç günü sayısı ile çarparak ödenir. Bir kişinin 2020 için ödeyeceği fitre miktarı 27 liradır. Fidye miktarı ise örneğin 30 gün tutamamışsa 27 TL x 30: 810 TL’dir. 


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