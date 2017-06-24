Esmaü’l-Hüsna
El-Latîf: Lütuf ve keremi bol olan. Lütfeden. İnayet ve ihsanı sınırsız olan. Kulun istek ve ihtiyaçlarını yumuşaklıkla ve kolayca ulaştıran.
En ince ve nasıl yapıldığı bilinmeyen işleri bilen, derinliklere ve bilinmezlere nüfuz eden. Bilinen veya bilinmeyen, görülen veya görülmeyen yerlerden, akla, hayale gelmeyen yollardan ve yerlerden kuluna nimetler, hayırlar ve faydalar çıkaran, sürekli lütfeden…
El-Lâtîf isminin zikri (129) adettir. Zikir saati Zühre; zikir günü Cuma’dır.
Sırları Ve Hikmetleri
Bu mübarek isim, pek çok konuda okunmakta ve faydalı olmaktadır. Geçim sıkıntısı, rızk darlığı, müşteri azlığı veya yokluğu çekenler, elindeki malı satamayanlar, bela ve musibetlere maruz kalanlar, düşmanları tarafından rahatsız edilip baskı altında tutulanlar… Kısacası her türlü sıkıntıya maruz kalanlar hep bu ismin himayesine sığınırlar.
Her gün beş vakit namazın arkasından (129) defa “Yâ Lâtîf” diyerek, işlerini Allah’a havale eden kimse, başarılı olur. Darlık ve sıkıntıya düşmez, zorlukları kolayca geçer, bela ve musibetlerden korunur.
Es-Selâm: Her tür ayıptan uzak‚ her türlü afetten beri olan, kullarını da selim kılan, koruyup gö...
El-Kuddûs: Bütün mevcudat ve mahlûkatı maddi-manevi kirlerden ve ayıplardan temizleyen. Her şeyi...
Zikir saati: Güneş
- İmam-ı Gazali’ye göre, Cuma günü 1000 (bin) kere “Allah”’ ismini zikreden kimse, evliyalar aras...
ALLAH: Kendisinden başka ilâh olmayan, her şeyin gerçek sahibi, yaratıcısı ve kendisinden başka i...
el-Bâkî(cc)
Varlığının sonu olmayan. Dâimi var olan. O'nun(cc) zâtınd...
el-Mâni'(cc)
Kendisine sığınanları koruyan, zarar görmelerine engel o...
el-Muksid(cc)
Cümle mazlumlara insaf eden, adalet ve merhamette en üstün ...
el-Müntekim(cc)
Suçluları adaletiyle hak ettikleri cezaya çarptıran. Güçl...
el-Müteâl(cc)
Bütün noksanlıklardan berî ve eksik sıfatlardan münezzeh ol...
ez-Zâhir(cc)
Kudret ve saltanatıyla aşikâr olan. Kudretine tüm âlemlerde ...
el-Muahhir(cc)
İstediğini sona bırakan ve arkaya koyan. Dilediğini ileri ...
el-Kâdir(cc)
Her şeyi, murâd ettiği şekilde yapmaya gücü yeten. Kudretine...
el-Hayy(cc)
Ezelî ve ebedî bir hayat ile kâim olan. O'na(cc) uyku, yo...
el-Mu’îd(cc)
Mahlûkâtı yok ettikten sonra, tekrar yaratan. Kıyamet saati ...
el-Hamîd(cc)
Övülmüş ve hamd edilmeye lâyık olan. Çünkü O(cc) ezelde vard...
el-Vekîl(cc)
Koruyan, himâye eden, kefil olan, adaletli davranan. Bütün ...
el-Bâis(cc)
Ruh verip, dirilten. Hayat verip, hareket ettiren. Ahiret gün...
el-Hakîm(cc)
Hüküm ve hikmet sahibi. Her işi yerli yerinde ve eksiksiz ol...
er-Rakîb(cc)
Bilici ve koruyucu. Eşyayı murakabe eden ve bütün varlıklar ...
el-Hasîb(cc)
Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen.
O(cc) d...
el-Aliyy(cc)
Pek yüce olan Allah(cc) bütün âlemlerin üstündedir. Hiçbir v...
el-Halîm(cc)
Gerçek hilm sahibi. Kullarına hilm ve keremle muamele eden. ...
el-Adl(cc)
Adalet sahibi, hakkıyla adalet eden. Kimseye zulüm etmeyen. Ya...
es-Semî’(cc)
Ne kadar gizli olursa olsun her şeyi duyan. Denizde gizlinin...
er-Râfi’(cc)
Yükselten, dereceler veren. İyileri ve sâlihleri yüce menzil...
el-Kâbıd(cc)
Çeşitli sebeplerle darda bırakan, darlıkla imtihan eden, dil...
er-Rezzâk(cc)
Rızıkları yaratan ve kullarına bahşeden. Her canlının rızkı...
el-Bâri(cc)
Vücuda getirdiği her şeyi birbirine uygun olarak, kusursuz bi...
el-Cebbâr(cc)
Her dilediğini yaptırmaya gücü yeten, ululuk, yücelik ve ku...
el-Mü'min(cc)
Kendisini bilmeyi, sevmeyi; îmânı nasip eden. Mü'mi...
el-Melik(cc)
Mülkün ve bütün kâinatın yegâne sahibi, mutlak surette hüküm...