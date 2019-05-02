En uzun orucu Sinoplular tutacak

Ramazan ayı bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, Şevval ayının hilali, Ramazan’ın 29'uncu gününün akşamı görüleceği için 29 gün sürecek. On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı Ramazan’ın ilk teravih namazı 5 Mayıs Pazar günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan ayının ilk orucu için 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkılacak. Kadir Gecesi, Ramazan’ın 27'nci gecesine denk gelen 31 Mayıs'ta idrak edilecek. Ramazan ayının ardından 4 Haziran'da ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.

NORVEÇ'TE ORUÇ SÜRESİ 19 SAAT

İşlek, 6 Mayıs Pazartesi günü Ramazan ayının başlayacağını ve 29 gün süreceğini belirterek, Türkiye genelinde Ramazan’ın birinci günü ilk imsakın Ardahan ve Iğdır'da saat 03.13'te yaşanacağını, ilk iftarın ise saat 19.06'da Hakkari'de açılacağını söyledi. Ramazan’ın ilk günü son imsakın Muğla ve İzmir'de 04.28'de başlayacağını ve son iftarın saat 20.23'te Edirne'de açılacağını kaydeden İşlek, "Buna göre Ramazan’ın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 16 saat 10 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 33 dakikayla en kısa orucu tutacak" diye konuştu. İşlek, Ramazan’ın son günü ise ilk imsakın yine Ardahan'da 02.35'te, son imsakın Muğla'da 03.57'de başlayacağını, ilk iftarın Hakkari'de 19.28'de, son iftarın ise Edirne'de 20.50'de yapılacağını aktararak şunları kaydetti: "Ramazan’ın son günü Sinop'ta 17 saat 18 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 24 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünyada ise Ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 29 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 18 saat 57 oruç tutulacak"

(Yeni Şafak)