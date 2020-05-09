Bu günahlar huzur da bırakmıyor dostluk da

Dinimiz, aile ve toplum hayatının güvenli ve huzurlu, fertlerin ise dindar ve ahlaklı olmasına büyük önem vermiştir. Gıybet, koğuculuk, iftira, yalan ve yalancı şahitlik aile ve toplumun güven ve huzurunu yok eden, fertlerin gayr-i ahlâkî olmasına neden olan kötü davranışlardır.

GIYBET ETMEYİN



Bu sebeple yüce Rabbimiz ve sevgili Peygamberimiz tarafından yasaklanmıştır. Bu davranışlar tövbe etmeyi gerektiren büyük günahlardan sayılmıştır. Gıybet, bir insanı gıyabında eleştirmek, çekiştirmek ve hoşlanmayacağı sözlerle anmaktır. Halk arasında buna dedikodu da denir. Kişinin bedeni, nesebi, ahlâkı, işi, dini, elbisesi, evi, bineği vb. şeyler dedikodu konusu olabilir. Peygamberimiz ashabına; “Gıybet nedir bilir misiniz?” diye sormuş, Onlar; “Allah ve Resulü daha iyi bilir” cevabını vermişler, bunun üzerine Peygamberimiz; “Kardeşini, onun hoşlanmadığı bir nitelik ile anmandır” diye tarif etmiş. Kendisine,”Kardeşimde dediğim nitelik varsa” ne buyurursunuz? denilmesi üzerine, “Eğer dediğin sıfat kardeşinde varsa işte o zaman gıybet olur. Yoksa ona bühtan ve iftira etmiş olursun” buyurmuştur.”

İFTİRA ATMAYIN



İftira, bir kimsenin işlemediği bir suçu yapmış gibi anlatmak, onda bulunmayan bir kötülüğü varmış gibi göstermektir. Özellikle ahlaklı erkek ve kadınlar hakkında namuslarıyla ilgili konularda iftirada bulunmak büyük günahtır. Peygamberimiz (a.s.): “Helâk edici yedi büyük günahtan sakının” buyurmuş, iffetli ve namuslu kadınlara iftirada bulunmayı büyük günahlar arasında saymıştır.

SÖZ TAŞIMAYIN



“Koğuculuk” insanlar arasında söz taşımaktır. Bu, İslam’ın yasak ettiği ve büyük günahlardan saydığı ahlak dışı kötü davranışlardan biridir. Koğuculuk yapan kimseler, Peygamber efendimizin hadislerinde “nemmâm” ve “kattât” olarak isimlendirilmiş ve bu kimselerin (cezalarını) çekmeden cennete giremeyecekleri bildirilmiştir.

YALAN SÖYLEMEK ŞİDDETLE YASAKTIR



Yalan, gerçek dışı ve aslı olmayan söz söylemektir. Yalan İslam’ın şiddetle yasak kıldığı ve büyük günah saydığı davranışlardan biridir. Yalan söylemek münafıklığın alâmetidir: Peygamberimiz (a.s.), “Münafıklığın alameti üç tanedir; (Münafık); konuştuğu zaman yalan konuşur, vaat ettiği zaman döner, sözünü tutmaz, bir şey emanet edildiği zaman riayet etmeyip ona hainlik eder” buyurmuştur.(Tirmizî, İman, 14, V, 19.) Yalancılık çok kötü bir huydur. Yüce Allah; “Yalan sözden kaçının” (Hac, 22/30), “Doğru söz söyleyin” (Ahzab, 33/70) buyurmaktadır.

ASLA YALANCI ŞAHİTLİK YAPMAYIN



İnsanların ruhuna zarar veren, hakkını zayi eden, anarşiyi yayan, yalancı şahitlik de; toplumsal kötülüklerin en çirkin ve en tehlikelisi yalancı şahitliktir. Yüce Allah; “Allah için adaletle şahitlik edenler olun” (Mâide, 5/8) buyurmuş, bırakın yalancı şahitlik yapmayı, gerektiğinde şahitlik yapmamanın dahi büyük günah olduğunu bildirmiş, şöyle buyurmuştur: “Şahitliği gizlemeyin. Kim tanıklığı gizlerse bilsin ki onun kalbi günahkardır.” (Bakara, 2/283)