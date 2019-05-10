Bitmeyen tartışma: Sakız orucu bozar mı?

Günde ortalama 600 sorunun geldiğini belirten Yılmaz, ‘’5 kadın ve 4 erkek görevlimiz ramazan boyunca burada vazife yapıyorlar. Gelen sorunların 300’ü erkeklere, 300’de bayanlara geliyor. Sabah saat 08.30’dan akşam 23.00’e kadar görevli arkadaşlarımız telefon başında vatandaşlarımıza hizmet veriyor’’ dedi.

Alo Fetva hattına gelen sorulara, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fetva kitabındaki fetvalar istikametinde cevaplar verildiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti: ‘’Gelen sorular sıkça gelen sorular, ‘sabah ezanının okunmasıyla namaz kılınabilir mi?’, ‘kusmak orucu bozar mı?’, ‘oruçluyken dişleri fırçalamak orucu sıkıntıya sokar mı?’, ‘kan vermek, diş yaptırmak’ gibi sorular geliyor. Alo Fetva hattına en fazla Ramazan ve zekatla alakalı sorular geliyor.

Mesela sakız ilk defa çiğnenirse, ilk defa ağzınıza almışsanız içinde gıda maddesi olduğu için orucu bozar. Daha önce çiğnenmiş bir sakızı yeniden ağzınıza alıp çiğneniyorsa, içinde gıda maddesi olmayacağı için orucu bozmaz. Bunun yanında kan aldırmak, diş yaptırmak orucu bozmaz.’’