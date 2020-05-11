Alo Fetva hattına yine 'orucu ne bozar'ı sorduk

İstanbul Müftü Yardımcısı Halime Yıldız, “Alo Fetva” hattının ramazan ayında genelde yoğun çalıştığını dile getirerek, şöyle devam etti: “Alo Fetva hattına günlük olarak 700 ila 1000 arasında soruyu cevaplıyoruz. “Hattımıza ‘Göz damlası orucu bozar mı?’, ‘Fitre ve fidye miktarı ne kadar?’, ‘Spreyler orucu bozar mı?’, ‘Koronavirüs testim pozitif çıktı, oruç tutabilir miyim’, ‘Fitremi şimdi verebilir miyim?’, ‘Torunuma zekat verebilir miyim?’, ‘Meal okuyarak hatim olur mu?’, ‘Evde teravih namazını kaç rekat kılabilirim?’, ‘Fidye farklı ihtiyaç sahiplerine verilebilir mi?’, ‘Ailemde engelli birey var oruç tutamıyor, fidyesini vermem gerekiyor mu?’ gibi gelen soruları görevlilerimiz cevaplıyor.”