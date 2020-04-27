2020 fitre belli oldu mu? Fitre ne kadar? Fitre nedir, kimlere verilir?

Fitre ne kadar? 2020 fitre miktarı belli oldu mu? Fire kimlere verilir? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Ramazan ayının gelmesiyle beraber ihtiyacı olan kişilere yardım etmek isteyenler konuyu yakından takip ediyor. Ramazan Bayramı'nda verilmesi uygun olan fitre diğer ismiyle fıtır sadakası yeterli miktarda mala sahip olan her Müslümanın vermesi vaciptir. Konu hakkında detaylı açıklamayı Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu.

FİTRE NE KADAR?

2020 yılı için fitre miktarı 27 TL olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarı belirlenirken hadis-i şerifler, sosyo-ekonomik şartlar ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacının göz önüne alındığını vurguladı ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Belirlenen bu miktar, 'asgari miktar' olup, 'sadaka-i fıtır'da verilecek meblağ konusunda bir üst sınır bulunmamaktadır. Bu konuda ideal olan, herkesin kendi hayat standardına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı vermesidir. Söz konusu meblağ, gıda ve benzeri şekilde ayni olarak verilebileceği gibi nakdi olarak da ödenebilir. Yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine vesile olan bu mali ibadetin meşru kılınmasındaki temel hedeflerden biri, insanların paylaşma bilincini canlı tutmaktır. Bu sayede her mükellef Müslüman, ihtiyacı olan yoksullara az da olsa bir şeyler verebilmenin ve yardımlaşmanın sevincini yaşar. Bundan dolayıdır ki fıtır sadakası, zekattan farklı olarak, daha geniş bir mükellef kitlesi tarafından yerine getirilir."

FİTRE NE ZAMAN, KİMLERE VERİLİR?

Ramazan Bayramı'nın ilk gününden verilmesi uygun olana fitre sadakası bayramdan 2 ya da 3 gün önce de verilebilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir.

Hanefilere göre aşağıda yer alanlara fitre verilmez:

-Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara

-Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara

-Eşine

-Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye

-Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa