Türkiye'de bir ilk: Kişiye özel çorap

Bayram bey her ayağa göre çorap fikri nereden çıktı?



Öncelikle ayak sağlığına önem vermeyen bir yapımız var, ayağımıza giydiğimiz çorap ve ayakkabı aslında bizim bütün günlük yaşantımızı etkiliyor ve buradan yola çıkarak yapılmayanı yapalım dedik, herkesin günlük giydiği bir şey çorap. İnsanlara daha özel ve sağlıklı bir çorap sunalım dedik. Ar ge çalışmalarından sonra üretime başladık.

Ayağa göre çorapta ne gibi özellikler var?

Ayak numarasına göre ve isme özel çoraplar üretiyoruz. Çorabın dar olması veya bol olması yani ayağımızı sıkması veya ayaktan düşmesi bizim günlük yaşantımızı çok etkiliyor. Bunu ortadan kaldırdık. Daha sağlıklı malzemeyle ayağa göre özel çorapla kişinin yaşam kalitesini artırıyoruz. 27 çeşit renkte çorap siparişi alıyoruz ve kararsız olan müşterilerimize de tavsiyelerimizi yapıyoruz. En sağlıklı malzeme, en güzel renk konusunda müşterilerimize öneriler sunuyoruz.

İlgi var mı özel çoraba?

Çok ilgi var, şu an sınırlı bir üretimdeyiz, fakat üretim kapasitemizi artırıcı çalışmalara başladık yakında kapasitemizi artıracağız.

Özellikle yurtdışından çok talep aldık. Şu anda üretimimizin yüzde 30’u yurtdışına gidiyor. Rusya ve İngiltere çorap gönderdiğimiz ülkelerin başında yer alıyor.

Genel sağlık dışında ayak sağlığı sıkıntılı olanlara da üretim yapıyor musunuz?

Tabii kesinlikle istediği malzemeden istediği numaralarda üretim yapabiliyoruz. İpliğinden, yazılarına kadar müşterinin verdiği siparişe göre çorap üretiyoruz. İnsanlar günlük yaşamda toplantıda, sporda, yürüyüşte, araçta veya herhangi bir faaliyet içinde olabiliyorlar. Fakat çorap seçerken bunları dikkate almıyorlar. Her kıyafetimizde bedene göre alım yaparken ayakta maalesef bunu dikkate almıyoruz. Ayaktaki yanma veya terleme bile insanı rahatsız eder, yaşantıyı etkiler bir de bunun sağlık ile ilgili bir sıkıntısı varsa, ayağa göre çorap çok önem kazanıyor.

Hediye amaçlı siparişler oluyor mu?

Evet, çok talep alıyoruz. İnsanlarda farklı hediye bulma düşüncesi oldukça yaygın. Özel günlerde yılbaşı, öğretmenler günü, sevgililer günü gibi bir çok gün var bu günlerde farklı hediye arayışı bizi bulmalarını sağlıyor fakat talep çok olunca sıkıntı oluyor mutlaka makul bir süre öncesinden siparişlerin bildirilmesi gerekiyor .

Fiyatlarınız nasıl?

Çoraplarımızı isme özel ve özel kutularda müşterilerimize sunuyoruz. Kullanım süreleri ve özel olması dikkate alındığında ekonomik diye alınan çoraplardan bizim ürünlerimiz daha ucuza geliyor.

Siparişleri internet üzerinden mi alıyorsunuz?

Telefon, tavsiye, referanslı siparişlerimizin yanında internet siparişlerimiz de mevcut. www.ismarlamacorap.com adlı bir sitemiz var, buradan da sipariş alıyoruz.