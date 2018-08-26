Sinema tarihinin en tuhaf ortakları!

Bright



Geçtiğimiz sene adından söz ettiren bu Netflix filminde, Will Smith’in yardımcısı bir ORK polis!

Loose Cannons

Loose Cannons, şüphesiziz bu listenin en tuhaf filmlerinden biri... Sorumluluk sahibi polisin ortağı sürekli karakter değiştiren bir ruh hastası ve bu durum, Gene Hackman - Dan Aykroyd ikilisiyle eğlenceli bir macerayı da beraberinde getiriyor.

Alien Nation

Polisiye bir komedi olan ve Graham Baker yönetimindeki Alien Nation’da, insanoğlunun uzaylılarla iletişim kurmasından sonraki süreç anlatılıyor ve evet, ortağımız bir uzaylı!

Dead Heat

Dead Heat’te polislerimizden biri ölü ve mezardan çıkıp ortağıyla birlikte yeniden suçluların peşine düşüyor! Fakat bu esnada sararıp solmaya da devam ediyor.

K-9

Bu film, köpek partner filmlerinin en ünlüsü olmakla birlikte aynı zamanda en eğlencelisi… Filmin başrolünde ise Jim Belushi var!

Turner & Hooch

Turner & Hooch, Tom Hanks’e rağmen başarı yakalayamayan yapımlardan… Filmde Tom Hanks’le ölü adamın köpeği bir olup katili yakalamaya çalışıyorlar.

Theodore Rex

Listenin en saçma filmi! Zira Whoopi Goldberg’in oynadığı filmde ortağı bir T-Rex! Filmin gişede battığını söylemeye gerek yoktur sanırım…

The Last Boy Scout

Bruce Willis’li The Last Boy Scout’ta bu kez cinayet çözme ortağı, kariyeri sarsılmış bir Amerikan futbol yıldızı… Hem çok komik hem tonu karanlık bir film...

R.I.P.D

Ryan Reynolds ve Jeff Bridges’ın yer aldığı filmde öldürülen bir polis, yüz yıl önce öldürülmüş bir şerifle tekrar diriltilip dünyaya yollanıyor ve suçluların peşine düşüyorlar.

Top Dog

Hollywood’un çok sevdiği köpek ortak filmlerinden biri daha… Chuck Norris’in başrolünde yer aldığı Top Dog, ortağı öldürülünce mecburen bir köpeği ortak edinen polisin maceralarını anlatıyor.