Savaşın getirdiği 'Sıkı Dostluklar'

Amerika Birleşik Devletleri, izolasyon politikasını bıraktığını ilan ettiği doktrinin ardından önce İkinci Dünya Savaşına katıldı, ardından tüm dünyada Sovyet rejimiyle mücadele etti, kesin zaferinden sonra da özellikle Ortadoğu siyasetinin hakim gücü haline geldi. Vietnam hezimetinden sonra Birinci Körfez Savaşı ile bir parça da olsa imajını düzeltmeye çalışan Birleşik Devletler, 11 Eylül saldırılarını takiben önce Afganistan’a, daha sonra da yeniden Irak’a girerek İkinci Körfez Savaşı’nın başlamasına sebep oldu. Bu süreçte Saddam’ın yakalanışı ve idamı ile yıllar sonra Bin Ladin’in öldürülmesi, söz konusu savaşları kâğıt üzerinde başarılı gösterme çabası taşıyor olsa da, durum Amerika açısından hiç iç açıcı olmadı; Vietnam’ın yükünü taşımaya devam eden halk, Afganistan ve Irak’ta çok büyük kayıplar verdi… İşte Sıkı Dostlar, Vietnam psikolojisini üzerinden taşıyan üç arkadaşın, yıllar sonra yeniden bir araya gelmesini ve bu kez Irak başarısızlığıyla yüzleşmesini hikâyeleştiriyor. Birkaç jenerasyonun savaşa nasıl kurban gittiğinin ve Amerika devlet politikalarının nasıl kahramanlaştırma çabasıyla hareket ettiğini bir kez daha gözler önüne seren yapım, 1973 yılında Hal Ashby’nin, Darryl Ponicsan’ın romanından sinemaya uyarladığı The Last Detail filminin devamı niteliğinde ve yönetmen Linklater tarafından yine aynı adlı romandan beyazperdeye aktarılmış…



DİYALOG USTASI

Yıllar önce Vietnam’da savaşmış ancak bir daha hiç bir araya gelmemiş bu üç arkadaşın buluşma sebebi ise grubu yeniden toparlayan Doc’ın (Steve Carrell) oğlunu Irak savaşında kaybetmesi… Doc, oğlunun öldüğü haberini aldıktan sonra arkadaşlarını aramaya ve son görevini onlarla birlikte yerine getirmeye karar veriyor. Ancak bu esnada aldıkları Saddam’ın yakalandığı haberi savaşın, devlet nezdinde başarılı olduğunu gösterme çabasının bir tezahürü olarak gösterilirken, bilhassa kayıpları yaşayan aileler tarafında durumun hiç öyle olmadığını açık ediyor. Zira askerlerin ölüm sebepleri üzerine devletin söyledikleriyle, gerçekte yaşananların birbirini tutmaması dahi bu durumun bir kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Doc’a eşlik eden ve birbirinden tamamen farklı hayatlar yaşayan arkadaşları Sal (Bryan Cranston) ile Richard’ın (Laurence Fishburne) bir araya gelişi ve çıktıkları yolculuk, hikâyenin ana hatlarını belirlerken, karakterlerin zıt yapıları filmi kolaylıkla devlet, din, militarizm, ulus gibi fikirlerle ilgili sorgulamaya ulaştırıyor. Zaten hâlihazırda, diyalog ustası haline gelen yönetmen Linklater, hikâyesinin drama sosunu iyi ayarlıyor ve yer yer sizi fazlasıyla eğlendiren bir filme imza atıyor. Steve Carrell, oğlunu kaybeden baba rolünde kelimenin tam anlamıyla döktürürken, filmin asıl yıldızının gölgesinde kalmaktan kurtulamıyor. Bryan Cranston, kendisine fazlasıyla yakışan rolüyle filmin asıl gücüne dönüşüyor ve mizahi tarafını da ustalıkla sırtlıyor.

EĞLENCELİ BİR YOL FİLMİ

Sıkı Dostlar’ın yegâne eksiği ise klasik bir yol filminin ötesinde gelişen karakter yapıları… Biri din adamı, biri yalnız yaşamayı seçmiş bir bar işletmecisi, diğeri de ailesini kaybetmiş bir adam olarak çıktıkları yoldan, keskin bir dönüşüm geçirerek dönmüyorlar. Elbette hayatlarının bir noktasında yaşadıkları, unutulmaz bir anıya dönüşüyor fakat bundan ötesini karakter davranışlarından görmek veyahut hissetmek epey zor. Ancak yine de bu durum, üzerinde durulmayacak kadar basit bir meseleye dönüşüyor zira hikâyenin kendisi, her ne kadar orijinal ya da sıra dışı olmasa da, işleniş biçimi ve karakterlerinin etkileşimi sebebiyle kıymeti hak ediyor. Sıkı Dostlar, Amerika’nın birkaç jenerasyonu etkileyen devlet politikalarının naif bir özeti olduğu kadar, eleştirel dozunu iyi ayarlayarak dostluk kavramını ihmal etmeyen, hem duygusal hem de eğlenceli yol filmi… Meraklısına…