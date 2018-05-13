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  3. Mars'a gidecek aracın robotu İTÜ'de hazırlanıyor
13 Mayıs 2018 Pazar 00:01 | Son Güncelleme:

Mars'a gidecek aracın robotu İTÜ'de hazırlanıyor

Mars'a gidecek aracın robotu İTÜ'de hazırlanıyor
- ZEKİ GÜMÜŞ / zeki.gumus@aksam.com.tr

İTÜ Rover Takımı, NASA programı çerçevesinde Mars'a gidecek aracın keşif kolu robotunu tasarlayıp, ürettiler ve tanıttılar. Bu çalışmanın kaptanı Bahadır Onur Güdürü ile İTÜ'de konuştuk.

-Bahadır Bey buradaki çalışmayı anlatabilir misiniz?

 Bu yarışma, Mars’ta 2025’li yıllarda astronotlara yardımcı olacak robotlar konusunda yani bunların prototiplenmesi ve teknolojinin gelişmesini amaçlayan bir yarışma.  NASA ve Elan Mask’ın kişisel fonladığı bir yarışma. Çok köklü takımlar var, bu sene 96 takım var. Eleme süreci sonucunda finalistler seçiliyor burada ilk 36 takımı finale kabul ediyorlar. Biz bu seneki araçla Türkiye’den ilk kez bu yarışmaya katılan ve kabul alan takım olduk. Geçtiğimiz sene  içerik kısmından başarıyla geçince finale davet edildik.  Ve Türkiye’yi temsil ettik. 82 küsur takımdan 36’ya girdik ve 13. olduk,  bazıs alt görevlerde dördüncü sırayı elde ettik. Burada çok kaliteli üniversiteler var Harward, Stenfard gibi, gerçekten bu tarz robotik uygulamalarda iyiler. Biz çoğunu  geçtik. Geçtiğimiz sene özellikle çok köklü takımları, yarışmanın senelerce birincisi olmuş bir takımı geride bıraktık, bu sene de amacımız dereceye oynayan bir araç yapmaktı. Sene başında radikal bir karar alarak özellikle palet tabanlı süspansiyon sistemi üzerinde çalıştık Tasarımını elektronik ekipmanlarını geliştirdik. Çok yenilikçi bir projeden bahsediyoruz. Oldukça başarılı bir sıralama elde etmeyi planlıyoruz bu araçla. Bu sene de video gönderdik ve sıralamada ilk 36’ya girdik hatta 14. sıradan girdik şu anda finalistler arasındayız. Yarışma, 31 Mayıs, 1-2  Haziran’da olacak. Çok iddialıyız. Yarışmada da özellikle dereceyi hedeflediğimizi ve birinciliği hedeflediğimizi söyleyebilirim. 

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