Kadının yükselen sesi Emel Vardar

Eylül Sanat Galerisi’nde 12 Aralık 2017 tarihinde başlayıp 13 Ocak 2018 tarihine kadar açık kalacak sergisi öncesinde sanatçı ile konuştuk.



Yapıtlarında kadına has imgeleri işleyen, duygularını bronza, cama ve metale yansıtan Vardar ,sergisi için “ben bir sanatçı olarak heykellerimi yaparken KADIN konusunu işliyorum ve Kadın’a dikkat çekiyorum” dedi.

Eserlerinizde neden hep kadın figürleri var?

Kadınlar geçmişten günümüze pek çok sanatçıya ilham kaynağı oldu. Ben de kadının ebedi güzelliğin simgesi olduğuna inanıyorum.Kadının fiziksel güzelliğinin yanı sıra, içsel dünyasının zenginliğini,ışığını yansıtmaya çalışıyorum.. Bu ışığın dünyayı aydınlatmaya devam edeceğini düşünüyorum. Sanat kadını her yönden ifade etmeli , gizem orada mevcuttur. Bu hiçbir zaman keşfedilemez , açıklanamaz.

Kadınlar eserlerinizde bir mesaj mı veriyor?

Heykellerimde kadını anlatırken esas anlatmak KADININ GÜCÜ” Heykellerin hepsinin bir hikayesi var. Dün , Bugün ve Yaşanacaklar Kadın kimi zaman bir heykel gibi güzel ,mağrur ve başarılı hayatı sevgiyle kucaklayan içindeki sevgiyi çoşkuyla paylaşan,. kimi zamanda acılar içinde, daha çocuk denilecek yaşta evlendirilmiş , ayrımcılık ve şiddete ( Tecavüz , Cinayet) maruz kalmış, savaşçı bir kadın.

Bu durum hepimizi derinden etkiliyor.Ben de yaptığım heykellerde sanatımla Kadını yüceltip güzellik zırhına bürüyüp erişilmez kılıyorum.

Çocuk gelinler konusunda ne düşünüyorsunuz?

Bugün dünyamızda yaşanan çok büyük bir kargaşa var. Her geçen gün Doğu ve Batı Kültürlerinin birbirinden uzaklaşmakta olması , dünyayı tehdit altına alan terör,savaş, mülteci sorunu,ve çevre sorunu gibi sıkıntılar var. En önemlisi insani değerlerin yitiriliyor olması. Kadın konusunu işlemeyi bu yüzden çok önemsiyorum. Gerçekten dünyada ve aynı zamanda bizim ülkemizde şiddet olayları artarak devam ediyor. Bu bizi derinden yaralıyor. Ben heykellerimde kadınları anlatırken adeta bir koruma altına alıyorum ve toplumda ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bu sorun sadece ülkemizde değil, dünyada da artıyor. Bu sorunların başında da çocuk gelinler , gelenek, eğitim ve ayrımcılık, tecavüz , şiddet ve cinayet geliyor. Tüm bunlar kaçınılmaz bir dünya sorunu haline geldi. Kadın heykellerimde ,kadının fiziksel güzelliğinin yanı sıra kadının içsel dünyasının zenginliğini vurguluyorum. Bu duyguların gücünün de kadının gücü olduğuna inanıyorum.

Amacım tüm dünyada kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık meselesine dikkat çekmek,insanlığa rehberlik eden ona destek sağlayan gelişim ve özgürlük sürecini başlatan kadınların önem ve gücünü vurgulamak.

Heykellerinizde hangi malzemelerle yapıyorsunuz?

Heykellerimi yaparken değişik malzemeler, patineler ve teknikler kullanmayı seviyorum. Genellikle malzeme olarak bronz, cam, çelik, kumaş , polyester ve mermer kullanıyorum. Bronz ve camda kalıpla şekillendirme tekniklerini , Çelik heykellerde Lazer teknolojisini uyguluyorum.

Heykelleri tasarladıktan sonra yapım süresi ebadına ve kullandığım malzemeye göre değişiyor. Büyük bir heykel uzun zaman alabilir ama genellikle 2-3 ay gibi bir sürede bitmiş oluyor. Bronz heykellerim kalıcılığı adeta zamana karşı duruşları ve yaşanmışlıkları anımsatıyor. Cam heykellerimi ise duygularımın ve düşüncelerimin boşlukta yoğunlaşması olarak tarif edebilirim. Cam heykellerimle camın kırılganlığında ve berraklığında kadının naifliğini ve zerafetini sanki daha da güzel anlatabiliyorum ve bunu en iyi anlatan rengin ona adeta bir rüya görünümü veren beyaz olduğu düşüncesiyle beyaz renge ağırlık veriyorum.

Türkiye dışında açtığı bazı sergi ve fuarlar

Çin’de Beijing ‘de Forbidden City Museum (Yasak Şehir )Çin Saray Müzesi Beijing’de ki Şehircilik Müzesinde ( Urbanism Museum) sergiye ilk ve tek Türk sanatçısı olarak 2017 de Newyork’ta Amsterdam Whitney Gallery ‘Chicago ve Newyork’ta Turkish Cultural Foundation ile Sofa Fuarları, 2016 yılında Cannes’de Artıstes Du Monde Cannes ( Marina Picasso himayesinde düzenlen sergi ) Venedik Karnaval organizasyonun düzenlediği CALL ART sergileri ,İtalya’nın en ünlü sanat Tarihçi ve Kritikçisi Vıttoria Sgarbi tarafından düzenlenen Venedik Bienal sergileri ( Pro Biennale Venezia ) Amerika ‘da Newyork, Miami, San Diego ,Chicago sanat fuarları, Avrupa’da Roma ,Floransa Palermo,Venedik,Barcelona, Verona Biennalleri , Pek çok müze sergileri (Barselona MEAM Museum., Art Palais Shönborn Museum- young Art Vienna , American Museum)