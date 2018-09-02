Gelecekte hepimiz süper kahramanız!

Avatar (2009)



James Cameron’ın bu devrimci filminde Jake Sally (Sam Worthington) isimli kötürüm bir asker, yeni keşfedilen bir gezegene yollanıyor ve orada bir kabinin içine girerek gezegenin yerli halkından klonlanmış bir bedeni yönetme imkânı bularak bir tür süper kahramana dönüşüyor…

RoboCop (1987)

Paul Verhoeven’in yönettiği Robocop’la, Upgrade’in hikâyesi de benzerlik yaşıyor aslında. Bir çatışmada sokak çeteleri tarafından hırpalanan ve ölmek üzere olan bir polis memuru Alex J. Murphy’nin (Peter Weller) yarı robot haline getirilerek bir süper polise çevrilmesi konu ediniliyor.

The Matrix

Wachowski Kardeşlerin yönettiği ve Keanu Reeves’in hayat verdiği Neo karakteriyle unutulmaz hale gelen The Matrix serisi de yapay zekâya sahip robotlarla, robotlar tarafından zihinleri makineyle uyuşturulan insanların savaşını ele alıyor.

Surrogates

Surrogates’de, varlıklı insanlar bedenlerini klon bedenlere transfer ettirebiliyorlar ve bu bedenlerde bazı suretler birden ölmeye başlıyor. Greer ise (Bruce Willis) filmde bu ölümlerin peşine düşüyor…

Metropolis

Türün kuşkusuz ilk eserlerinden olan ve çok önemli bir klasik haline gelen Fritz Lang’in bu eserinde Brigitte Helm’in canlandırdığı olan Maria isimli bir kadının bir robota dönüşmesi üzerinden şekilleniyor hikâye…

The Six Million Dollar Man

Suçluları yakalamak için vücuduna yüksek teknoloji ürünleri monte edilen Steve Austin’in dönüşümü anlatılıyor…

Gattaca

Andrew Niccol’ün yönettiği Gattaca da, kusursuz insanların yaratıldığı ve bu sebeple normal yollardan dünyaya gelen insanların sıkıntı yaşadığı bir dünya tasarlıyor…

Ellysium

District 9 ile türe güçlü bir başlangıç yapan yönetmen Neill Blomkamp’ın ikinci uzun metrajında Max (Matt Damon) isimli bir adam, hayatta kalabilmek için Ellysium gezegenine gidip bir tür mekanik karışımı vücuduna taktırıyor…

Edge of Tomorrow

Edge of Tomorrow da, vücut zırhlarıyla uzaylılarla savaşabilen askerlerin hikâyesini beyazperdeye taşıyor. Filmin başrolünde Cage karakteriyle aksiyon ustası Tom Cruise var…

I, Robot

Alex Proyas’ın, Isaac Asimov’un kitabından esinlendiği filmde, Will Smith’in canlandırdığı Del Spooner’ın mekanik koluyla kaçak robotlarla mücadele edebilmesi anlatılıyor.