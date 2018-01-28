Burada her şey el emeği göz nuru

Bahçeşehir’de kadın girişimci Rezzan Kadayıfcıoğlu, akrabalarının Diyarbakır’daki örgü Işıltı adlı mağaza şubesini Bahçeşehir’de açmasıyla hikâyesi başlıyor.



Kadayıfcıoğlu, hem satış yapmak hem de evde oturan kadınlara biraz faydam dokunsun düşüncesiyle bir fikir geliştiriyor; Annesi Fatma Kadayıfcıoğlu’nun örgü konusundaki uzmanlığını değerlendirerek, mağazasında annesine örgü kursları verdirmeye başlıyor. Anne Fatma Kadayıfcıoğlu çok renkli bir kişilik, öyle ki Fatma Kadayıfcıoğlu’nun sosyal medyada 40 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Haftada 2 gün Bahçeşehir kadınlarına örgü kursları veriyor. Bundan sonrasını Fatma teyzeden dinleyelim; “Benim sosyal medya sayfamın ismi “örmeyi seviyorum”dur 47 bin takipçim var. 11 yaşında örgüye başladım. 67 yaşındayım. Burda gelen kadınların istekleri doğrultusunda tasarım yapıyorum ve evde bunun üzerine çalışıyorum daha sonra da burdaki hanımlarla bunu paylaşıyorum. Bebek kıyafetlerinden, yetişkin kıyafetlerine, şapka, hırka, berelere kadar bir çok konuda çalışıyoruz. Kursları 10 ar kişilik gruplar halinde alıyorum çünkü yer problemi var ama toplamda sayımız hayli fazla. Sohbetler, kekler, börekler eşliğinde kurslarımız devam ediyor. Satış için hediye için örgü mamüller hazır hale getiriliyor”

KİLOLULAR İNCE İPLİK ZAYIFLAR KALIN İPLİK İSTİYOR

Fatma teyze aynı zamanda iyi gözlemci ince iplikten yapılan örgülerin kişiyi zayıf gösterdiğini belirterek, kilolu olan kimselerin ince iplik istediğini ve ince iplikle örgü yaptığını belirterek “ gençler daha zayıf tabi onlar kalın iplik ile çalışabiliyor, kalın iplik gençte her ne kadar kalın gösterse de zayıf olduğu için vücut iyi duruyor. Biraz kilo almış orta yaş ve yaşlılar hep ince iplik ve özellikle siyah renk ile çalışıyorlar.siyah renk de zayıf gösteriyor” diyor. Kursiyerlerden Günay Kılıç ise kursun müdavimi olduğunu belirterek “stres atıyoruz, 20 yıl eline elişi almayan biri olarak bu kurslar sayesinde elişi yapmaya başladım. Fatma hanım tanıyınca başladım tekrar “şeklinde konuşuyor. Seyne Cimşit ise dükkanın bulunduğu çarşıda esnaf olduğunu kaydederek “ yoğun çalışmama rağmen burayı ihmal etmiyorum akşamları muhakkak elişi yapıyorum. Kendim modacıyım kendi işime de bu kursların katkısı oluyor” kendini ifade ediyor. Hülya Asman, 5 yıldır kurslara devam ettiğini, Dilek Çevik, örgüyle işi olmadığını ama bu kurslardan sonra yakınlık duyduğunu, Ayten Şahin, hayatına heyecan geldiğini, yaptığı örgüleri yakınlarına hediye ettiğini, Nimat Kaya, örgü yapmasa bile fikir almak için örgüye ilgi duymaya başladığını öğretmenlere hediye yaptırdığını, köpeğine elbise ördürdüğünü büyük bir istekle mutlulukla anlatıyorlar. İşletme sahibi Rezzan Kadayıfçıoğlu; “Sıcak bir ortam oluşturduk, müşterilerimizi arkadaş ve dost olarak kabul ettik onlar da bizi öyle gördüler. Sohbet, samimiyet, kek, börek eşliğinde gün havasında, kurslarımız tam gaz devam ediyor. Örgü modelleri zaten çok fazla çeşitlilik oldu. Dostluklar gelişti dayanışma arttı bunu daha da ileri götürerek kültür sanat turları düzenlemeye başlayacağız “ diyerek buradaki kaynaşmayı başka boyutlara taşıyacaklarının sinyalini veriyor.