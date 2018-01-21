Beyoğlu'nda sistemli bir altyapı çalışması yapıldı

Nizam Bey derneğiniz ne zaman kuruldu ve faaliyetleriyle ilgili bilgi alabilir miyiz?



Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği, 1984 yılında kuruldu. Kurucular arasında zamanın Belediye Başkanı Haluk Öztürkatalay, Vitali Hakko, Altan Kavak, Erdoğan Demirören, İnan Kıraç gibi isimler vardı, o dönemde güzel işler yapıldı. Şimdi belediyeler güçlendi artık bize pek ihtiyaç kalmadı. Biz şimdilerde daha çok sosyal projeler yapıyoruz. Sevgililer Günü’nde etkinlikler düzenliyoruz, tramvayda canlı müzik etkinliği başlattık, en son Taksim’deki büfelerin yaptık. Çünkü bu büfeler dışarıya attıkları masa, sandalyeyle görüntü kirliliği oluşturuyorlardı. Bunu ortadan kaldırıp tek tip ve nizami bir şekilde yapılandırmayı organize ettik.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ VAR

Beyoğlu’nun sorunları var mı?

Mesela şu anda İstiklal Caddesi’nde gürültü kirliliği var. Önüne gelen müzisyenim diye her on adımda bir çalgı çalıyor. Bunlar sanatçı değil. Bu işi en iyi metro yapıyor. Metroların içinde belli noktalarda çok düzgün bir şekilde akademisyen müzisyenler bu işi yapıyor. Bununla ilgili bir projemiz var, Büyükşehir Belediyesi’yle yapacağız. Kirliliği ortadan kaldırmak için gerçek anlamda müzik yapan müzisyenlerle bu işi yapmak istiyoruz. Beyoğlu’nun en önemli sorunlarından biri de İstiklal Caddesi’nde bulunan binaların üst katlarının boş olması. Eskiden buralarda doktorlar, avukatlar, tüccar terziler varken, maalesef hepsi gitti. Buradaki hayat çeşitliliği azalması ticari anlamda da bir çöküntüye neden oluyor. Üniversitelerle anlaşıp boşalan yerleri yurt yapmak gibi bir fikrimiz var. Böylece hem bina sahipleri istifade eder hem de yurt sorunu ortadan kalkar. İkinci projemiz de bankalar; bankalar saat beşten sonra kapanıyor dolayısıyla karanlıkta kalıyor. Bankalar üst katlara çıksın, alt katları ticari faaliyetler için kiraya versin. O dükkânlar da faal olarak ekonomiye kazandırsın, caddenin o karanlık ve kapanmışlığı ortadan kalksın.

Bu sadece İstiklal Caddesi için geçerli olmayabilir başka yerler için de olabilir…

Sadece İstiklal Caddesi için düşündük. Cihangir’deki bankanın giriş katta olması o bölgeyi etkilemiyor çünkü İstiklal Caddesi 24 saat yaşayan bir yer. Türkiye’ye gelen Beyoğlu’na gelecek. Beyoğlu’nun bir özelliği de 50 bin yatak kapasitesine sahip olması. Sadece Talimhane’de 40 bin yatak var. Şanlıurfa’dan, Yozgat’tan da gelen Beyoğlu’na muhakkak uğruyor. Beyoğlu’nda sinemasıyla, kültürüyle, lokantasıyla ve oteliyle zevk satıyoruz. Bizde üretim yok, eskiden Beyoğlu’nda mesela Rumeli Han’da ayakkabıcı atölyeleri vardı, hepsi gitti. Haliç Kıyısındaki dökümcüler, Kasımpaşa’daki tersane gitti. Hepsi gidince ne kaldı? Burada geçimini sağlayacak bir sektörün oluşması lazım. Şu anda da ciddi bir yatak kapasitesine ulaştı, iyi lokantalar, iyi oteller, iyi kültür sanat ve bar meyhane kültürü gelince burası daha iyi olacak. Beyoğlu’nun alt yapı çalışmaları esnasında buradan çok müessesse gitti. Beşiktaş ve Kadıköy buradaki müşteriyi kaptı. Tekrar o müşteriyi getirebilmek için çok kaliteli mekanların buraya tekrar gelmesi lazım.

İstiklal Caddesi’ndeki çalışmalar neden bu kadar uzun sürdü?

İlk defa bu kadar sistemli bir alt yapı çalışması yapıldı. Artık bir arıza veya herhangi bir müdahalede kazılmadan işi çözecek bir alt yapı yapıldı. Haliyle bu da işi biraz uzattı. Daha erken biterdi ama bazı engeller yüzünden uzadı.

Sosyal medyada tramvay yolunun yeşil renk olması çok tartışıldı, bu yeşil renk sizin için ne ifade ediyor?

Yeşil, mavi veya sarı olması bir şey ifade etmiyor önemli olan buradaki işletme mantığının düzgün olması. Burayı sarı da yapsanız turuncu da yapsanız başka bir şey söyleyeceklerdi. Benim için önemli olan sistemin doğru işlemesi. Doğruysa, sistemi bozmayacaksa, kullanılan malzeme uzun ömürlüyse, insanlar yürürken burada takılıp düşmeyeceklerse bence rengi değil, işlevi çok önemli diye düşünüyorum.

Hayalinizde bir Beyoğlu var mı?

Var tabii. 1970’lere kadar ki Beyoğlu yaşam kültürünü arzu ediyorum ama her şey değişiyor. Şimdi mesela Beyoğlu’nda diyorlar ki sinemalar kapanıyor. Melek Sineması’nda, Emek Sineması’nda, 1930’lardan kalma klima sistemi kullanılıyordu. Koltuklar bir kere bile yenilenmedi. Park sorunu da vardı. İş yapamayınca kapandı. İstiklal Caddesi’nin üstünü kapatın bir AVM olur. Açık bir AVM kültürüyle İstiklal Caddesi’nin özel AVM’lerdeki yönetim anlayışıyla yönetilirse burası dünyanın bir numarası olur. Beyoğlu’nda adam bir milyon lira para harcıyor restoran açıyor, bacadan çıkacak kokuyu alacak bir 20 bin liralık sistemi koymuyor. Onu da koyduracak bir iradenin ve yönetiminin olması lazım. Beyoğlu’nun çehresini ve ekonomisini değiştirecek çok önemli üç tane proje var şimdi. 1- Okmeydanı projesi, Okmeydanı, Beyoğlu’nun yüzde ellisi büyüklüğünde bir proje.2- Galatoport. 3- Haliç Projesi. Tarlabaşı’nı da saymıyorum onların yanında küçük kalır çünkü. Bu üç proje olduğunda tabii istikrar da olursa Beyoğlu çok daha güzel olacak.