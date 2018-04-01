Atatürk Kitaplığı Hazineleri sergisi açıldı

SERGİDEKİ ÖNEMLİ ESERLER



İBB Atatürk Kitaplığı, son yıllarda nadir eser ve özel arşivler alımlarıyla dikkat çekiyor. Atatürk Kitaplığı, önemli asker, sanatçı, siyasetçi ve kültür adamlarının özel arşivleriyle birçok dilde nadir baskı kitaplar, el yazmaları, haritalar, kartpostallar satın alarak okuyucunun hizmetine sunmaya devam ediyor. İBB Atatürk Kitaplığı, nadir eserlerden bir seçki yaparak sergilemeye ve araştırmacıların ilgisine sundu.

- Osmanlı’nın elimizde mevcut ilk Türkçe vakfiyesi

- Seydi Çelebi ve Mehmed Çelebi İbn Halil’in Sivas kazasında bulunan Ebugen Köyü (Dedeli Köyü) ile Karagömlek Köyü’nün yarım malikâne hisselerini ve Ebugen Köyü deresinde Seküyurt toprağında akıttığı tatlı ve acı çeşmesini vakfettiğine dair vakfiye, mevcut olan ilk Türkçe vakfiyedir. Türkçe belge ve metinlerin az bulunduğu 13-14. yy’da yazılması açısından ayrı bir önem sahiptir. Vakfiye, dönemin Türkçe dil özelliklerini ve diplomatik özellikleri göstermesi açısından dikkate şayandır. Bu belge, hukukî belgelerin Türkçe olarak tanzim edildiğine dair ilk örneklerin 15. yüzyılın sonlarına tesadüf ettiği yönündeki bilgileri tashih ederek yüz yıl kadar daha eskiye götürmesi açısından da ayrı bir önem taşımaktadır.

- İstanbul’da basılan ilk kitaplar bu sergide. İspanya’dan göç edip İstanbul’a yerleşen Yahudi bir aile olan Nahmias Kardeşler’in 1498 yılında açtıkları matbaada basılan İbranice kitapların 8 adedi burada sergileniyor.

- II. Abdulhamid Han’ın 1909 yılında Selanik’te sürgündeyken İstanbul’a kendi eliyle yazdığı mektubu bu sergide.

- “İstanbul’un Tapusu” vakfiyesi.

İstanbul’un tapusu, Sipahiler Ağası Hacı Hüseyin Ağa’ya ait gayrimenkullerin dökümünü gösteren tarihi vakfiye, Ağa’ya ait gayrimenkullerin dökümünü gösteren tarihi vakfiye belgesi de ilk kez gün ışığına çıkarılıyor. Kitapta, Dolmabahçe Sarayı’nın çalışanlarının yerleştiği bölgenin tarihi, köşkleri, bahçeleri, mesireleri, ilk mahallelerin kuruluşu, ünlü Nişantaşılı ailelerin öyküleri, fotoğraf ve belgeler eşliğinde anlatılıyor. Hüseyin Ağa’nın oğlu Mehmed Emin Ağa, babasından kalan vakıfların geleceğini güvence altına almak için vakıflara ait bölgelerdeki binaları, arazinin özellikleri içeren bilgileri bir vakfiye belgesine kaydettirdi. Kitapla birlikte bu belge de ilk kez yayımlanmış oldu.