Yeni Porsche Macan yüzünü gösterdi

Otomobilin ön yüzündeki hatlar ve ızgara yapısı olabildiğince genişletilmiş. Arka stop grubunda ise yeni 911, Panamera ve Cayanne modellerinden aşina olduğumuz led ışık sütunu kullanılmış.

Yeni Porsche Macan 11 inçlik infotainment ekranla geliyor

Yeni Macan’ın iç donanımında da yeni teknolojiler kullanıldığı göze çarpıyor. Eski 7 inçlik infotainment ekranın yerine Panamera modelinde de bulunan 11 inçlik devasa bir yeni ekran konulmuş.

Opsiyonel donanımlar

Araçta trafik sıkışıklığı asistanı ve adaptif hız sabitleyici gibi özellikler opsiyonel olarak sunulmuş. Şasi üzerinde yapılan ince ayarlamalar sonucunda aracın yol tutuş ve sürüş kalitesi iyileştirilmiş. Porsche Macan’ın motor özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok. Amerika’da güncel olan model 2.0 litre turbo motorla geliyor ve bu motor 252 beygir güç üretebiliyor. Macan Turbo modelinde ise kullanılan 3.0 litrelik çift turbo V6 motor sayesinde aracın beygir gücü 440‘lara kadar yükseliyor.

(sdnet)