Yeni Bmw X5 boyutlarıyla sınıf atladı

Yeni Bmw X5 tasarım evrimi geçirmiş

2000 yılında piyasaya çıktığından bu yana toplamda 2.2 milyon adetlik büyük bir satış grafiği yakalayan SUV, resmen bir tasarım evrimi geçirmiş.

En dikkat çeken yeni tasarım unsuru ise aracın ön tarafında yer alan ve eski selefine nazaran oldukça büyüyen çift böbrek ızgarası. Bunun yanında araçla beraber opsiyonel lazer far paketi alınabiliyor. Bu opsiyonel lazer far donanımıyla araç önünü 500 metre kadar aydınlatabiliyor.

Artan iç boyutlar

Yeni X5 640 litrelik bir bagaj hacmiyle geliyor. Arka koltuklar yatırıldığında ise bu hacim tam 1860 litreye ulaşıyor. Araçta yine önceki neslindeki gibi 7 koltuk kullanılabilecek. Ayrıca Bmw’nin bildirdiği üzere, aracın en arka sırası bize, eski modeline göre daha fazla yaşam alanı sunacak.

Yeni X5’in iç mekanında daha minimalist bir tasarım anlayışı tercih edilmiş. Aracın ön konsolunda ise 12.3 inç ebadında bir infotainment ekran bulunuyor. İstenildiği taktirde aracın yüksekliği yerden 8 cm’ye kadar arttırılabiliyor.

Yeni X5, trafik asistanı ve acil fren asistanı gibi pek çok güvenlik donanımıyla beraber geliyor. İngiltere’de araç, iki dizel ve bir benzinli motor seçeneğiyle satışa sunulacak. X5’in Türkiye pazarına ise hangi motor seçenekleriyle geleceği henüz belli değil.

(sdnet)