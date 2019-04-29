Toyota da yüksek voltaja göz kırpıyor

Sümer DEMİRCİLER

Japon devi Toyota hibrit araçlar dışında yüzde 100 elektrikli araçlar konusunda da kısa süre sonra harekete geçeceğinin sinyallerini vermeye başladı. Marka geçtiğimiz günlerde Çinli startup şirketi Singulato’ya elektrikli otomobil üretimi için lisans satışı yaptı. “eQ Singulato, özellikle Çin pazarı için 2021’den itibaren elektrikli araç serileri üretmeyi hazırlanıyor. Bu adımla Toyota, Çin pazarında elektrikli otomobil üretimi ve satışı konusunda tecrübe sahibi olmak istediği düşünülüyor.

10 YILDA 10 ELEKTRİKLİ MODEL

Toyota stratejik olarak hibrit araç sistemlerine güvenip, yoğunlaşıyor. Ancak markanın elektrikli araçlar konusunda da önemli bir tecrübesi bulunuyor. Marka, yakın gelecekte içten yanmalı klasik motorların, elektrikli motorlarla birlikte kullanıldığı hibrit sistemlerin emisyon standartlarını karşılamakta yetersiz kalacağının da farkında. Bu nedenle Toyota önümüzdeki on yıl içinde 10 adet yüzde 100 elektrikli model sunmayı planlıyor.

CH-R İLE BAŞLIYOR

Toyota, Şangay Otomobil Fuarı’nda iki elektrikli otomobil tanıtımı gerçekleştirdi. CH-R BEV, FAAC ile olan işbirliğinden GAC ve Izoa ile ortak olarak üretilen iki model de Çin pazarına yönelikti. Özellikle Türk tüketicilerin de yakından tanıdığı ve Avrupa’daki üretim üssü Adapazarı fabrikası olan CH-R, markanın yüzde 100 elektrikli araçlara geçişi için çok uygun bir model olarak gösteriliyor.

YENİ YATIRIMLAR YOLDA

Otomotiv sektörünün dönüşümün eşiğinde olduğuna dikkat çeken TAYSAD Başkanı Alper Kanca, “Elektrikli araçlarda Türkiye bir pazar olmaya başlıyor. Elektrikli Araç aküleri için en önemli parçalardan birisi olan “Akü Yönetim Sistemleri” üzerinde çalışan yerli firma var ve değişen teknolojiler doğrultusunda onlar da kendilerini hazırlıyor. 2023 öncesinde yeni nesil Li-ion aküler ülkemizde üretilecek diye düşünüyoruz” dedi.

5.5 MİLYON SATIŞ HEDEFİ

Tümüyle elektrikli araçlar konusunda Japon markanın hedefleri de oldukça yüksek. Toyota, 2030 yılına kadar 5.5 milyon elektrikli otomobil satmayı planladığını açıkladı. Bu rakam da Toyota’nın toplam satışların neredeyse yarısı olacak. Toyota’nın şu ana kadar elektrikli araçlarla açıkladığı tek somut bilgi bunlarla sınırlı. Araçların performans değerleri ve menzili açıklanmadı.