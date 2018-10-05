Renault'tan flaş Türkiye kararı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Oyak-Renault'un hibrit araçlar için motor üretimini Türkiye'de yapacağını açıkladı.

Varank, Oyak-Renault Genel Müdürü Antoine Aoun'u kabul etti. Kabulün ardından verilen bilgide 100 milyon euro'yu aşan tutarındaki yatırımın devlet teşvikiyle yapılacağı belirtildi. Yatırımla Türkiye'de ilk kez alüminyum motor üretilmiş olacak. Fabrikanın temeli 19 Ekim'de Bursa'da törenle atılacak.

Görüşmeye yönelik bir açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, motor bloklarının yüksek teknoloji ile üretileceğinin altını çizerek, "Otomotiv sanayimiz için çok büyük bir atılım olan bu yatırım; katma değerli üretime, istihdama ve ihracata ciddi katkılar sunacak. Ayrıca cari açığın azaltılmasına yıllık 2.3 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor" dedi.

Oyak-Renault'un yatırımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Nisanda açıklanan "süper teşvik" listesinde de bulunuyordu. Yatırım, Oyak Renault Otomobil Fabrikalarının yeni nesil hibrit araçlar için motor, batarya ve alüminyum motor bloğu üretimi kapsamında listeye girmişti. Yatırım projesinin en önemli ayağı olan alüminyum enjeksiyon fabrikasıyla başlayacak.

Proje bazlı teşvik sistemi kapsamında yeni nesil hibrit araçlar için motor ve bileşenlerinden oluşan bir yatırım hayata geçiyor. Oyak Renault'un sabit yatırım tutarı 100 milyon avroyu aşan projesiyle fabrikadan çıkacak ürünlerin büyük bölümünün ihraç edileceği kaydedildi.

(teknolojioku)