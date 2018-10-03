Citroën C5 Aircross görücüye çıktı

4–14 Ekim 2018 tarihleri arasında Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen Paris Otomobil Fuarı’nda Citroën, Yeni Citroën C5 Aircross’u Avrupalı tüketicilerle ilk kez buluşturdu.

Ayrıca Citroën için bir ilk olan Yeni Citroën C5 Aircross SUV Hybrid Concept de fuarda tanıtıldı. 2019’da 100’üncü yılını kutlayacak olan ikonik ve yaratıcı marka, standında, yolculuk sırasında akıllı telefon ve tabletlerle ilgilenenlerin yaşadığı yol tutması problemini ortadan kaldıran SEETROËN gözlükleri, kamp ve outdoor meraklılarına yönelik 4x4 Spacetourer RipCurl ve C3 Aircross RipCurl, moda işbirliklerinden doğan C3 ELLE Edition, Jean-Charles de Castelbajac imzalı E-MEHARI ve C3 özel serileri de sergilendi.

2018 yılının ilk yarısında dünya genelindeki satışlarını %9 oranında artıran Citroën, Avrupa’da da hem binek hem de ticari araçta son 7 yılın en yüksek satış rakamını elde etti. Bu artışın arkasındaki modeller son iki yılda tanıtılan C3, C3 Aircross, Yeni C4 Cactus, ve Çin pazarında satışa sunulan C5 Aircross oldu.

Markanın fuardaki en önemli yeniliği 2019 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacak olan C5 Aircross SUV modeli. Citroën Advanced Comfort® programı kapsamında üretilen C5 Aircross, sağladığı konfor ile fark yaratıyor. Hafif ve ileri teknoloji ürünü EMP2 modüler platformu üzerine geliştirilen C5 Aircross, üstün sürüş konforuna ek olarak ilk kez C4 Cactus ile Avrupa’da sunulan, yol sarsıntılarının araç içine asgari düzeyde yansıtılmasını sağlayan Progressive Hydraulic Cushions™ (Kademeli Hidrolik Destekli)süspansiyon sistemi ve Advanced Comfort koltukları barındırıyor.

Fuarın sürprizi ise Citroën C5 Aircross’un Plug-in (dışarıdan şarj edilebilir) Hybrid (PHEV) versiyonu. Hibrit modunda benzinli motorlara göre %40 yakıt tasarruf sağlayan bu model, ZEV (sıfır emisyon) modunda 135 km/s’e ulaşan hızlarda 50 km menzil sunuyor.

CITROËN C5 AIRCROSS AVRUPALI TÜKETİCİLERLE BULUŞTU

Citroën’in C3 Aircross’un ardından pazara sunduğu ikinci SUV modeli olan C5 Aircross, Paris Otomobil Fuarı’nda Avrupalı otomobil tutkunlarıyla buluştu. Citroën Advanced Comfort® programının üyesi olan C5 Aircross, sağladığı konfor ile öne çıkıyor. Hafif ve ileri teknoloji ürünü EMP2 modüler platformu üzerine geliştirilen C5 Aircross, üstün sürüş konforuna ek olarak ilk kez C4 Cactus ile Avrupa’da sunulan, yol sarsıntılarının araç içine asgari düzeyde yansıtılmasını sağlayan Progressive Hydraulic Cushions™ (Kademeli Hidrolik Destekli)süspansiyon sistemi ve Advanced Comfort koltukları barındırıyor.

Citroën’in SUV sınıfındaki yeni otomobili C5 Aircross, 30 farklı gövde kombinasyonu, 5 farklı iç mekân tasarımı, 20 adet yeni nesil sürüş destek ve güvenlik teknolojisi, 6 farklı bağlantı teknolojisi, geliştirilmiş güvenlik donanımları, benzinli ve dizel motorlarında yer alan EAT8 tam otomatik şanzıman opsiyonuyla öne çıkıyor. Ayrı ayrı kaydırılabilen, katlanabilen ve yatırılabilen arka koltuklar sayesinde otomobilin bagaj hacmi 580 litre ile 720 litre arasında değişebiliyor. Sınıfının standartlarının üzerinde bagaj hacmi sunan C5 Aircross benzeri görülmemiş bir modülerlik sağlıyor. C5 Aircross, ön camın üst kısmında yer alan bir kamera ve ön tamponun içindeki radar sensörü sayesinde otonom sürüşe doğru önemli bir adım olan, aralarında, Aktif Güvenlik Freni, Stop&Go özelliğine sahip Adaptif Cruise Control, Şeritte Kalma Asistanı, Park Asistanı, zorlu koşullarda sürücülere destek olan Yokuş İniş Destek Sistemi ve Grip Control’ün de bulunduğu 20 farklı sürüş ve konfor destek sistemi ile donatıldı.



MARKANIN İLK PLUG-IN HYBRID MODELİ: CITROËN C5 AIRCROSS SUV HYBRID CONCEPT

Fransa’daki Rennes-La Janais tesisinde üretilen C5 Aircross, Avrupa’da 2018 yılı sonunda satışa sunulacak. Modelin 2020 yılının başında sunulması planlanan Plug-in Hybrid (PHEV) versiyonu da Citroën C5 Aircross SUV Hybrid Concept ismiyle fuarda ilk kez görücüye çıktı. Bu model Citroën’in ilk Plug-in (dışarıdan şarj edilebilir) Hybrid modeli olma özelliğiyle öne çıkıyor.

Fuarda tanıtılan Citroën C5 Aircross SUV Hybrid Concept; ön tamponda, yan Airbump’larda ve tavan çıtalarının alt kısmında yer alan beyaz, derin mavi ve elektrik mavisi grafik detayları içeren özel bir kaplamayla ve gövdeye elektrik verilmiş gibi hissettiren grafik motifleriyle dikkat çekiyor. 19 inç antrasit jantlar araca dinamik ve sportif bir hava katıyor. Arka bagaj kapağındaki Hybrid logosu da dikkat çeken bir diğer ayrıntı. Yeni Citroën C5 Aircross SUV Hybrid Concept'e özel olan bu iki tonlu beyaz ve mavi efekte ek olarak, kabin içinde bej deri-kumaş karışımı Advanced Comfort koltuklar, bej deri efektli kumaştan üretilmiş torpido ön göğüs şeridi ve koltuk üstlerinde elektrik mavisi grafik detaylar karşımıza çıkıyor. 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ile 8 inçlik kapasitif merkezi dokunmatik ekran da bu temaya uyum sağlayarak Citroën C5 Aircross SUV Hybrid Concept’in özel tasarımını destekliyor.

Geniş kitleleri hedefine alan Citroën, çeşitli segmentlere yönelik, müşterilerin farklı kullanım amaçlarına uygun elektrikli araçlar sunmaya devam ediyor. Markanın ürün gamında yer alan elektrikli modelleri; şehir içi veya uzun yol kullanımlarında, kalabalık aileler ve küçük işletmeler için E-Berlingo; şehir içinde yüksek yol tutuş ve çeviklik sunan C-Zéro; sahillerin ve dağların fatihi, ikonik Méhari modeline atıfta bulunan ve dört kişinin rüzgarı hissederek seyahat etmesini mümkün kılan E-MEHARI.

Citroën, C5 Aircross SUV Hybrid Concept’iyle tamamen elektrikli modellere ek olarak Plug-in (dışarıdan şarj edilebilir) Hibrit modellerini de müşterilerine sunacağını müjdeliyor. 2020 yılının başlarında satışa sunulacak olan C5 Aircross PHEV versiyonu markanın ilk PHEV modeli olacak. C5 Aircross PHEV versiyonunun pazara sunulmasıyla birlikte artık tüm yeni modellerin birer elektrikli versiyonu da bulunmasının startı verilecek. Bu sayede marka geniş bir kitleye, tüm segmentlerde ve her pazara uygun araçlar sunabilecek.

Yeni Citroën C5 Aircross SUV Hybrid Concept, günlük ihtiyaçlar için ZEV (sıfır salınım) modu ve uzun yolculuklar için hem elektrik hem de benzinli motor seçenekleri sunuyor. Citroën C5 Aircross PHEV, özellikle şehir içi yolculuklarında çevreci ve sessiz bir ulaşım aracı arayan ama keyif için yapılan uzun seyahatlerden de vazgeçmek istemeyen müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek.

Uzun mesafeli ulaşımda rahatlık

Yeni Citroën C5 Aircross SUV Hybrid Concept, ZEV modunda 135 km/s’e ulaşan hızlarda 50 km menzil sunuyor. Birçok kullanıcı için günlük hayatta yeterli olan bu menzil sayesinde, benzinli motora ihtiyaç duyulmayabiliyor. Hibrit teknolojisi sayesinde kısa mesafeli yolculuklara ek olarak uzun yol yapmak da mümkün. Kullanıcılar araçlarını günlük hayatta istedikleri kadar elektrikli sürüş modunda kullanabiliyorlar ve gerektiğinde devreye giren verimli ve güçlü benzinli motor sayesinde şarj durumunu düşünmeden uzun mesafeler kat edebiliyorlar.

%40 yakıt tasarrufu

Citroën C5 Aircross SUV Hybrid Concept, 180 HP PureTech 1.6lbenzinli motoru ile şanzıman arasında yer alan 80 kW elektrik motorunun birleşimiyle çevre dostu, ekonomik, her durumda yüksek verimli ve performanslı bir SUV’a dönüşüyor. Elektrikli motor 13,2 kW/s’lik gücünü High Voltage 200V Lithium-Ion bataryadan alıyor.

Hibrit modunda bu iki motor güçlerini birleştirerek en yüksek performanslarını ortaya koyuyorlar. Hibrit modunda ön tekerleklere 225 HP güç iletiliyor, en düşük motor hızlarından itibaren torkun kullanılabilmesini sağlıyor. Bu sayede kullanıcıları düşük tüketim ve yüksek sürüş keyfi bekliyor. Tüketim 100 km’de 2l ve CO2 salınımı km’de 50g’den daha düşük. Sadece benzinli motora sahip modellere kıyasla tüketimde %40 tasarruf sağlanıyor. Buna ek olarak benzinli motorun sessiz ve seri bir şekilde çalışması için kaputun altında bir starter jeneratörü de yer alıyor.

Yeni model, "i-booster" isimli fren sistemi sayesinde frenleme ve yavaşlama esnasında ortaya çıkan enerjiyi geri kazanabiliyor. Bu sayede mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülüp aküde depolanması sağlanıyor. Bu sistem akünün şarj edilebilmesini sağlamanın yanında elektrikli sürüş süresini de arttırıyor.

Hızlı ve verimli EAT8 otomatik şanzıman birçok konuda iyileştirildi. Optimize edilen vites geçişleri, ihtiyaç anında elektrikli motorun 337 Nm’lik tork kullanabilmesini ve fren pedalına basmadan yavaşlamayı mümkün kılan bir fren modunun eklenmesi bu iyileştirmelerden sadece bazıları.

Çekiş modu yönetimi

Elektrikli motor ile benzinli motor arasındaki geçiş akünün doluluk durumu ve sürüş alışkanlıklarına göre otomatik olarak yönetiliyor. Ayrıca sürücü istediği zaman vites kolunun hemen sağında yer alan mod seçicisini kullanarak son derece kolay bir şekilde istediği sürüş modunu - ZEV, Hybrid veya Sport - seçebiliyor.

Verimli şarj

Batarya, evlerde kullanılan standart prize bağlandığında, soket modeline göre (14A ) dört saat ila sekiz saat arasında şarj olabiliyor. Eğer şarj için 32A’lık şarj ünitesi kullanılırsa 2 saatte tam şarja ulaşılabiliyor. Şarj işlemi oldukça basit ve uygun ücretlerden faydalanmak için programlanabiliyor veya ertelenebiliyor. Programlama seçenekleri yolcu bölmesindeki dokunmatik ekranda veya MyCitroën isimli akıllı telefon uygulamasında mevcut.

Şarj kabloları bagaj zemininin altındaki özel bir bölmede yer alırken şarj yuvası aracın sol tarafında bulunuyor. Şarj yuvasında şarj sürecini belirten renk kodları bulunuyor. Bu kodlar şöyle: Karşılama için beyaz ışık, bataryanın şarj edildiğini gösteren yanıp sönen yeşil ışık, akünün şarjının tamamlandığını gösteren sürekli yanan yeşil ışık ve şarjın ertelendiğini gösteren mavi ışık.

Ara yüzler ve özel hizmetler

Dijital gösterge panelindeki özel ara yüz sayesinde sürücü, 12.3 inçlik dijital gösterge panelinde istediği zaman "Hybrid" görüntüleme düzenini seçip “enerji ölçer”, “elektrik enerjisi” ve “yakıt göstergesi” gibi hibrit teknik verilerini görebiliyor. Bu seçenekte araç şarj olurken panelde şarjın dolması için kalan şarj süresi (s/dk), geri kazanılan elektrikli sürüş menzili (km), geri kazanılan batarya seviyesi (%) ve batarya şarj hızı (km/s) bilgilerini gösteren özel bir ekran da yer alıyor.

Yeni Citroën C5 Aircross SUV Hybrid Concept'in enerji akışı diyagramı, tüketim istatistikleri, Eco-Coaching (Ekonomik sürüş asistanı) ve batarya şarj ayarları gibi hibrit teknoloji verilerini yönetmek için dokunmatik ekranda özel sayfalar bulunuyor. Ekranın altında yer alan doğrudan erişim düğmesi başta şarj programlama kısmı olmak üzere bu özel bilgilere anında erişim sağlıyor.

Dokunmatik ekrandaki 3D Citroën Connect Nav navigasyon sistemi hibrit teknolojisiyle ilgili özel niteliklere sahip olacak şekilde geliştirildi. Bu gelişim sayesinde sürücüler hizmet istasyonlarına ek olarak elektrik şarj noktaları ve aracın tamamen elektrikli sürüş modundaki menzilini yönetebilmek için akü doluluk seviyesine göre tamamen elektrikli sürüşte gidilebilecek menzili gösterebiliyor.

MyCitroën uygulaması ise sürücü ve araç arasında sürekli iletişim kuruyor. Akıllı telefonlarda kullanılabilen bu uygulama her gün ihtiyaç duyacağınız tüm verileri içeriyor ve çeşitli hizmetler sağlıyor. Uzaktan erişim de sağlayan bu uygulama aracınızın ne zaman şarj olacağını belirleyebilmenizi, şarjı istediğiniz zaman başlatabilmenizi veya durdurabilmenizi ve bataryanın doluluk seviyesini görüntüleyebilmenizi de sağlıyor. Şarj yönetimi ve planlamasının dışında uygulama ısıtma ve klima gibi ısı konforu özelliklerinin yönetimine izin vermenin dışında Eco-Coaching bilgilerini ve tüketim istatistiklerini görüntüleme imkanı da sağlıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Benzinli motor: PureTech 180 S&S

Elektrikli motor: 80kW (benzinli motor ile şanzıman arasında konumlandırılmıştır)

Toplam güç: 225 HP / 4x2 ön tekerlerden çekişli

Elektrikli motor torku: 337 Nm

EAT8 elektrikli otomatik şanzıman

Akü: 13,2 kW/s enerji sağlayan High Voltage 200V Lithium-Ion batarya

Şarj: 2 saat (32A) ile 8 saat (standart priz) arasında

ZEV menzili: 50 km (135 km/s hıza kadar - NEDC protokolü)

Emisyon: Eşdeğer benzinli modele kıyasla 50 g CO2 / %40 daha az

WLTP PROTOKOLÜNE UYUMLU CITROËN OTOMOBİLLERİ ARTIK DAHA DA ÇEVRECİ

Citroën’in binek otomobilleri, Dizel BlueHDi motorlarda kullanılan seçici katalitik redüksiyon (SCR) Direkt enjeksiyonlu benzinli PureTech motorlarda kullanılan inovatif bir partikül filtresi sayesinde 1 Eylül itibarıyla devreye alınan yeni WLTP protokolünün öngördüğü NOx ve CO değerlerini karşılıyor. Bu konuda şeffaflığa önem veren marka, internet sitesinde 2016 yılından bu yana gerçek kullanımlardan doğan yakıt tüketim değerlerini, Mart 2018’den bu yana ise yine gerçek NOx değerlerini yayınlıyor.

YENİ BERLİNGO VE YENİ C4 CACTUS DE FUARDA YERİNİ ALDI

Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirilen Yeni Berlingo ve Yeni C4 Cactus de fuarda yerlerini aldı.

1996 yılında "Leisure Activity Vehicle" (LAV) segmentinin oluşmasına öncülük eden, bu segmentin güçlü oyuncusu, 1.7 milyonun üzerinde satış rakamına sahip Yeni Citroën Berlingo, 19 adet sürüş destek ve güvenlik sistemi, dört adet bağlantı teknolojisi ve manevra yardımı özelliğine sahip. Üçüncü nesliyle görücüye çıkan Yeni Citroën Berlingo’da yeni BlueHDi 1.5 dizel ve benzinli PureTech 1.2 motorlar, yeni EAT8 tam otomatik şanzıman ve konforlu süspansiyon ayarları sunuluyor. Modülerlik ve geniş kabin alanı özellikleri açısından da geliştirilen Yeni model, bağımsız ve kolayca sökülebilen üç adet arka koltuk, 2.70 metrelik yükleme alanı ve 100 litre ek bagaj alanı sunmasıyla optimum kullanım kolaylığı sağlıyor. Yeni Citroën Berlingo’nun, akıcı şekilde yeniden tasarlanan gövdesi, kapı altlarında kullanılan Airbump®’lar ile uyum sağlıyor.

Citroën C4 Cactus, yenilenen tasarımı ve konfor anlamında çığır açacak Yeni Progressive Hydraulic Cushions™ (Kademeli Hidrolik Destekli)süspansiyon sistemiyle yollarda yerini aldı. Citroën’in yeni kompakt hatchback otomobili C4 Cactus, 31 farklı gövde kombinasyonu, 5 farklı iç mekân teması, yeni multimedya özellikleri, geliştirilmiş güvenlik donanımları ile birlikte, benzinli ve dizel motorlarında yer alan EAT6 tam otomatik şanzıman opsiyonuyla öne çıkıyor.

(milliyet)